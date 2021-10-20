‎بدء ملء بحيرات المرحلة الأولى من النهر الأخضر في العاصمة الإدارية الجديدة

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بدأت العاصمة الإدارية ملء بحيرات المرحلة الأولى من النهر الأخضر في العاصمة الإدارية، حيث يعتمد النهر الاخضر علي مياه الصرف المعالج.

النهر الأخضر هو عبارة عن سلسله من الحدائق الضخمة بطول 35 كم وداخلها عدد من النوادي الصحية والمطاعم والكافيهات والمسارح والمكتبات ومسارات للعجل و المشاة و مناطق ملاهٍ ترفيهية.

ويبلغ طول المرحلة الأولى للنهر 10 كم و مساحتها 1000 فدان تضم أكتر من 100 الف شجرة منها شجر مثمر زي البرتقال والمانجو والتفاح والمشمش والكمثرى، ومنها شجر عالي القيمة زي الأبنوس و الماهوجني والبلوط.

ويعتمد النهر الأخضر بالكامل على مياه الصرف المعالج ثلاثيًا وليس مياة صالحة للشرب، ومنظومة الري به تعتمد علي تقنيات الري الذكي، والتي يتم استخدامها لأول مرة في مصر.

وتعتمد منظومة الري الذكي علي تجميع مياه الصرف الزراعي يوميًا، بعد ري النباتات في مواسير تحت الأرض ومعالجتها وإعادة استخدامها مرة أخرى لضمان الاستدامة ولتحقيق سمات مدن الجيل الرابع الذكية.

ومن المقرر أن يربط النهر الاخضر كل احياء العاصمة ببعض ويسير بالتوازي معه مونوريل العاصمة المعلق.