المشاركون في محادثات موسكو: يجب العمل مع « طالبان »

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أكدت الأطراف المشاركة في محادثات منصة موسكو حول أفغانستان ضرورة العمل مع حركة « طالبان »، مشددة على الاستعداد للإسهام في إرساء الأمن على الأراضي الأفغانية، داعيًا أن تكون أفغانستان دولة قائمة على احترام معايير حقوق الإنسان.

وعقد، الأربعاء الاجتماع الثالث لصيغة موسكو للمشاورات حول أفغانستان بمشاركة ممثلين خاصين أو مسؤولين كبار من روسيا والصين وباكستان وإيران والهند وكازاخستان وقرغيزستان وطاجكستان وتركمنستان وأوزبكستان، ووفد رفيع المستوى من الحكومة المؤقتة الأفغانية، التي شكلتها حركة « طالبان ».

وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان أصدرته عقب الاجتماع، أن «الأطراف أعربت عن احترامها لسيادة أفغانستان واستقلالها ووحدة أراضيها، وأكدت الالتزام بتحول أفغانستان إلى دولة مسالمة غير قابلة للتقسيم ومستقلة ونامية اقتصاديا وخالية من الإرهاب والجرائم المتعلقة بالمخدرات تنفذ الأحكام الأساسية في مجال حقوق الإنسان».

وشدد المشاركون، حسب البيان، على أن «التعاون العملي اللاحق مع أفغانستان يجب ترتيبه أخذا بعين الاعتبار الواقع الجديد المتمثل في وصول حركة طالبان إلى السلطة بغض النظر عن الاعتراف الرسمي من قبل المجتمع الدولي بالحكومة الأفغانية الجديدة».