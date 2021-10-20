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بحضور "البكر".. لجنة المسابقات تُجري قرعة الدوري الممتاز لكرة قدم الصالات

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بمشاركة 16 فريقًا تم تقسيمهم إلى مجموعتين

بحضور

أجريت اليوم الأربعاء مراسم قرعة الدوري الممتاز لكرة قدم الصالات للموسم الرياضي 2021-2022، وذلك في مقر الاتحاد السعودي لكرة القدم بالرياض، وبحضور عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس لجنة المسابقات نعيم البكر.

وسينطلق الدوري الممتاز في موسمه السابع بمشاركة 16 فريقًا تم تقسيمهم إلى مجموعتين؛ حيث ضمت المجموعة الأولى فرق القادسية، العرض، طويق، مصده، منيف، حراء، النهضة والوادي.

وضمت المجموعة الثانية فرق الاتفاق، الثقبة، العلمين، الفاو، العلا، رضوى، المجد والصحاري.

يُذكر أن نظام مباريات الدوري ينقسم إلى الدور الأول الذي تقام مبارياته بنظام الذهاب والإياب ثم التأهل للأدوار النهائية.

وكان الدوري الممتاز لكرة قدم الصالات انطلق في موسم 2015-2016، وتوج الاتفاق بأول ألقابه، علمًا بأن الاتفاق والقادسية يتقاسمان السيطرة على لقب الدوري بثلاثة ألقاب لكل منهما.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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