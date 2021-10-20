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"التويجري" يكرّم موظفي التسوية الودّية المميزين على مستوى منطقة الرياض

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"التويجري" يكرّم موظفي التسوية الودّية المميزين على مستوى منطقة الرياض "التويجري" يكرّم موظفي التسوية الودّية المميزين على مستوى منطقة الرياض
لمساهمتهم في استرداد 34 مليون ريال خلال النصف الأول من العام

‬بحضور مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، كرّم مدير عام التسوية الودية في وكالة الشؤون العمالية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سليمان بن عبدالعزيز التويجري، صباح اليوم العشرة الاوائل من موظفي التسوية الودية نظير جهودهم المميزة في تحقيق أعلى نسب الصلح في قضايا التسوية الودية على مستوى المنطقة، حيث بلغ عدد الدعاوى الواردة في النصف الأول من العام الميلادي 14358 دعوى بلغت نسبة الصلح فيها 60% ومجموع المبالغ المستردة 34.086.113 ريالاً.

من جانبه، ثمّن الدكتور "الحربي" هذه اللفتة الكريمة من مدير عام التسوية في المملكة، وحرصه على لقاء الموظفين ودعمهم، معبراً عن فخره واعتزازه بجهود منسوبي المنطقة.

حضر التكريم مساعد مدير عام قطاع العمل بمنطقة الرياض بالإنابة صالح النفجان، ومدير إدارة التسوية الودية بمنطقة الرياض ناصر بن موسى وعدد من منسوبي الفرع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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