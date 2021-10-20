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"جامعة خالد" تطلق النسخة الثانية من مسابقتها للخط العربي دولياً

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"جامعة خالد" تطلق النسخة الثانية من مسابقتها للخط العربي دولياً "جامعة خالد" تطلق النسخة الثانية من مسابقتها للخط العربي دولياً
تهدف إلى تعزيز ثقافته لأجيال المستقبل

أعلنت جامعة الملك خالد، ممثلةً في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، إطلاق النسخة الثانية من مسابقتها للخط العربي دوليًّا.

وتنظم المسابقة، برعاية أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز؛ بهدف تعزيز حضور اللغة العربية مع المحافظة على فن الخط العربي وتعزيز ثقافته لأجيال المستقبل، بالتزامن مع عام الخط العربي 2021.

وتستهدف النسخة الثانية من المسابقة شريحة أوسع من النسخة الماضية، من خلال إتاحة المشاركة لكل المهتمين بالخط العربي ومجالاته من مختلف دول العالم، للتنافس في أربعة خطوط تشمل خط الثلث الجلي، وخط الثلث العادي، إضافة إلى الخط الكوفي، ونص خط الجلي ديواني.

فيما أكد رئيس الجامعة الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، اهتمام الجامعة بهذه المسابقة؛ لما يمثله الخط العربي وفنونه من أهمية في عكس ثقافة العرب وعراقتها لدى شعوب العالم أجمع، إضافة إلى شرف كتابة المصاحف الشريفة بفنون الخط العربي.

ودعا كل المهتمين من شتى بلدان العالم للمشاركة في منافسات هذه المسابقة؛ لصقل مواهبهم وإبراز فنونهم، موجهًا شكره لأمير المنطقة على اهتمامه بالمسابقة ومجالاتها في النسختين الماضية والحالية.

كما بيّن وكيل عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر للتطوير والجودة والمشرف على المسابقة الدكتور أحمد الزاملي، أن العمادة حرصت على تنظيم هذه النسخة، بعد نجاح مستهدفات النسخة الأولى ومخرجاتها.

ولفت إلى أن أبرز أهداف المسابقة تتمثل في نشر الوعي بأهمية فن الخط العربي للحفاظ عليه وتعزيز ثقافته لأجيال المستقبل، وكذلك إظهار النواحي الجمالية للخط العربي وتنوع أشكاله، وتقديره كحرفة يدوية أصيلة، إضافة إلى اكتشاف المبدعين في الخط العربي، وتشجيعهم على إتقان الصورة الصحيحة للحرف والكلمة.

وأشار إلى أن لجنة تحكيم المسابقة تضم نخبة من المتخصصين في الخط العربي وفنونه.

يُذكر أن إجمالي جوائز المسابقة يتجاوز 150 ألف ريال توزع على ثلاثة مراكز فائزة في أربعة خطوط.

وللمزيد من التفاصيل والتسجيل للمشاركة في المسابقة يرجى زيارة الرابط التالي: https://calligraphy.kku.edu.sa/

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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