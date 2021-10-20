دراما «لعبة الحبار».. دماء الضحايا تتدفق بين الواقع والخيال

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«سكويد جيم» أو «لعبة الحبار».. مسلسل رعب وإثارة كورى جنوبى، كتبه وأخرجه «هوانغ دونغ هيوك»، تم عرضه على شبكة «نتفليكس» فى 17 سبتمبر 2021، وأصبح محل اهتمام عالمى.

أصبح المسلسل أول دراما كورية تتصدر قائمة أفضل 10 مسلسلات تلفزيونية أسبوعية على «نتفليكس» وأكثرها مشاهدة على مستوى العالم، وصلت إلى رقم 1 فى 90 دولة، بما فى ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

فى 13 من أكتوبر 2021، أعلنت شبكة «نتفليكس» أن مشاهدات مسلسل «لعبة الحبار» قد وصلت إلى 111 مليون مشاهدة فى غضون 17 يوما فقط من إصداره، ليصبح أكثر المسلسلات مشاهدة فى تاريخ «نتفليكس».

مسلسل «لعبة الحبار»

وتدور أحداث المسلسل حول لعبة البقاء على قيد الحياة، والتى تبدأ بـ 456 متسابقا وجائزة قدرها 45.6 مليار وون، أى حوالى 38.7 مليون دولار، حيث يقاتل المنافسون بعضهم بعضا حتى الموت.

وفى حبكة جانبية للقصة، يتكبد الخاسرون فى هذه اللعبة العنيفة استئصال أعضائهم لأغراض طبية، كما يقوم مجموعة من المقنعين بسرقة جثث اللاعبين الموتى كى يأخذوا أعضاءهم.. ورغم أن ذلك أمر خيالى، إلا أن هذا يحدث حاليا لأناس حقيقيين فى الصين.

تحولت هذه الدراما التلفزيونية إلى تراجيديا الواقع على أيدى الحزب الشيوعى الصينى، حيث يتعرض آلاف المساجين للقتل للحصول على الأعضاء الحيوية من أجسادهم كالقلب والكلى والكبد وقرنية العين. شعر المشاهدون بالإثارة إزاء المسلسل البائس «المشبع بالدماء» والذى يضع اللاعبين فى مواجهة بعضهم البعض فى منافسات قاتلوا فيها حتى الموت للحصول على فرصة للفوز بالمال، فى حين أن الصين لديها ما يشبه «لعبة الحبار» تمارسها على أرض الواقع من خلال حصد أعضاء الجسم الحيوية من المنشقين والمعارضين السياسيين، حسبما أكدت تقارير صحفية نشرتها صحف «دايلى ميل» و«الصن» البريطانيتين، و«دايلى ستار» الأمريكية، وغيرها من المواقع الإلكترونية.

مسلسل «لعبة الحبار»

وقال تقرير صحيفة «دايلى ميل» البريطانية إن الحزب الشيوعى الصينى يستأصل أعضاء القلب والكلى والكبد والقرنية من 100 ألف معارض وسجين سياسى كل عام، بالتعاون مع شبكة اتجار بالأعضاء تديرها الحكومة تحت اسم «اقتل بناء على الطلب»، والتى تعمل على نطاق واسع، حسبما أشارت منظمات حقوقية.. غير أن المجتمع الدولى يظل بلا حول له ولا قوة لوقف عمليات القتل، وذلك لأن منظمة الصحة العالمية مجبرة على قبول بيانات طبية مضللة ومنقوصة من هذه الدولة الشمولية، دون أن تنظر إليها بعين الشك.

وأكد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن القلب والكلى والكبد والقرنية هى أعضاء الاستئصال الأكثر شيوعا من السجناء.

فى حين نفت بكين بغضب وجود ما يسمى «برنامج حصاد الأعضاء» برعاية الدولة، وذلك ردا على قول مكتب حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والتابع للمفوض السامى «إن الصين تستهدف أقليات عرقية ولغوية معينة أو أقليات دينية محتجزة فى المعتقل ومن ثم تجنى مليار دولار سنويا جراء ذلك».

وأشار التقرير إلى أن ثمانية من المقررين الخواص الأممين من مجلس حقوق الإنسان قضوا عاما للكشف عن شهادة شهود وفحص معدلات التبرع بالأعضاء المشبوهة للغاية وذلك لإلقاء ضوء جديد على هذه السوق السوداء.

ونقل التقرير عن خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة قولهم، فى بيان لهم، إنهم يشعرون بالقلق الشديد إزاء التقارير التى تفيد باستهداف «حصد الأعضاء» البشرية فى أقليات الإيجور والتِبت والمسلمين والمسيحيين وممارسى تدريبات فالون جونج الروحية.

وأشار التقرير إلى أنهم تلقوا معلومات «موثقة» حول إخضاع المعتقلين بالقوة لتحاليل دم وفحوصات للأعضاء، مثل أشعة إكس والأشعة فوق الصوتية، وذلك دون موافقة بناء على معلومات، فى حين أن سجناء آخرين لم يطلب منهم الخضوع لمثل هذه الفحوصات.

مسلسل «لعبة الحبار»

وأكد التقرير أن نتائج الفحوصات يتم تسجيلها فى قاعدة بيانات خاصة بمصادر الأعضاء الحية والتى تساعد فى توزع الأعضاء.

وأشار بيان الحقوقيين إلى أن هذا النوع من الاتجار فى الأعضاء يعتمد بشكل كبير على متخصصين مهرة أقسموا على حماية مرضاهم، ومن بينهم جراحون وأطباء تخدير وغيرهما من الإخصائيين الطبيين، إلى جانب مشاركة من مختلف المهنيين بالقطاع العام.

فى حين قال تقرير لصحيفة «الصن» إن ثمة مخاوف أثيرت فى شهر مارس الماضى حول قيام الصين بإعدام سجناء مسلمين حتى يتسنى استئصال أعضائهم لمعالجة المرضى المصابين بكورونا الذين يواجهون الموت.

ونبه التقرير إلى أن المخاوف تزايدت بعدما أعربت الصين عن تفاخرها بأنها قامت بتنفيذ عملية زراعة أعضاء مزدوجة ناجحة لأحد المرضى، حيث تساءل مراقبو حقوق الإنسان فى ذلك الوقت حول كيفية مضاهاة رئتين والعثور عليهما بسرعة كبيرة كى يتسنى إجراء جراحة لإنقاذ حياة مريض عمره 59 عاما، رغم أن وقت الانتظار يمتد لسنوات فى جميع أنحاء العالم حتى يتم العثور على المتبرع المناسب برئة واحدة.

وأكد التقرير أن مجموعة من الأطباء المشبوهين اتهموا فى نوفمبر الماضى باقتناص ضحايا حوادث السيارات القاتلة، ويخدعون أسرهم كى يسمحوا لهم باستئصال أعضائهم مقابل مبالغ مالية كبيرة. كما أشار إلى أن عصابة مؤلفة من ستة أشخاص، منهم أربعة أطباء، تم الزج بهم فى السجن، وذلك لقيامهم باستئصال الكبد والكلى من 11 مريضا متوفى فى أحد مستشفيات إقليم أنوهى فى الفترة ما بين 2017 و2018.

وبدأ تقرير صحيفة «دايلى ستار» الأمريكية بالتفاصيل التى نشرها تقرير الأمم المتحدة بأن هناك ما يزيد على 1.5 مليون معتقل فى معسكرات الاعتقال الصينية، بعضهم يتعرض للقتل لخدمة تجارة زراعة الأعضاء التى تدر نحو مليار دولار فى العام.

وأكد التقرير أن إحدى مجموعات الضغط حذرت من تعرض السجناء فى الصين وعلى نحو روتينى لاستئصال أعضائهم، وغالبا وهم لا يزالون أحياء. ولفت إلى أن «سياح الصحة» الأثرياء حول العالم يسافرون إلى الصين كى يتلقون كلى وكبد صحيا جديدا، موضحا أن هناك دليلا مروعا على أن هذه الأعضاء تنتزع من متبرعين أحياء فى معسكرات الاعتقال الصينية.

مسلسل «لعبة الحبار»

وقال التقرير إن تجارة الأعضاء البشرية «غير مشروعة» فى الصين، ولكن السوق السوداء ازدهرت على مدار العقد الماضى.

الابتسامة والمرح على هامش المأساة الدموية

يحاول مقهى إندونيسى الاستفادة من النجاح الذى حققه مسلسل (سكويد جيم) «لعبة الحبار» على أمل تعزيز تعافيه من آثار جائحة كورونا من خلال إعادة عرض بعض الألعاب من المسلسل التلفزيونى الكورى الجنوبى فى فضاء المقهى.

وفى غرفة مظلمة بها أضواء نيون، يقوم موظفون يرتدون زى الحراس المقنعين فى المسلسل المثير المؤلف من تسع حلقات باستقبال الزبائن حاملين مسدسات لعبة ويوجهونهم نحو نهاية الغرفة، حيث تبدأ لعبة «الضوء الأحمر والضوء الأخضر». ويسير الزبائن بسرعة عبر طريق، ثم يتجمدون عند سماع صوت الأوامر باللغة الكورية، منغمسين تماما فى اللعبة، على الرغم من عودة الفائزين إلى منازلهم دون أى جوائز.

ويأتى كل يوم إلى مقهى «ستروبيرى» أكثر من 200 زبون جذبتهم ألعاب مسلسل شبكة «نتفليكس».

وقال بوترا بريادى، صاحب المقهى، البالغ من العمر 39 عاما: «قبل ذلك، عندما كانت هناك قيود على نشاط المجتمع انخفض دخلنا بشكل حاد، ولكن بعد تخفيف هذه القيود بدأت مبيعاتنا فى التعافى والزيادة بشكل طفيف». وأضاف: «ولكن بعد أن بدأنا فعاليات سكويد جيم ارتفعت مبيعاتنا بشكل ملحوظ على الفور».

يحظى المسلسل بشعبية خاصة فى إندونيسيا، حيث تلقى الدراما والأفلام الكورية متابعة كبيرة به.