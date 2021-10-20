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تأجيل محاكمة 3 متهمين بتزوير محررات رسمية بـ«عقار جسر السويس»

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تأجيل محاكمة 3 متهمين بتزوير محررات رسمية بـ«عقار جسر السويس» تأجيل محاكمة 3 متهمين بتزوير محررات رسمية بـ«عقار جسر السويس»

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أجّلت محكمة جنايات، اليوم السبت، محاكمة 3 متهمين في اتهامهم بتزوير محررات رسمية لبناء ٤ طوابق مخالفة بـ«انهيار عقار جسر السويس»، والذي أسفر عن وفاة 25 شخصًا، وإصابة آخرين من قاطني العقارات المجاورة، لجلسة 3 نوفمبر المقبل.

وكشفت التحقيقات والتحريات وفاة 25 شخصًا من سكان وقاطني العقار، بينهم 9 مستأجرين سودانيين، وإصابة 24 آخرين.

وقالت النيابة، في بيان لها: «تلقينا إخطارًا من إدارة الحماية المدنية بالقاهرة بانهيار عقارٍ بدائرة قسم شرطة السلام أول، ما أسفر عن وفاة وإصابة عددٍ من قاطنيه وتواجدهم أسفل أنقاضه، فانتقلتْ النيابة لمعاينته وتبينت عمليات بحث إدارة الحماية المدنية عن المصابين والجثامين وإسعافهم، وآثار هدم بالعقار وتلفيات بسيارتين في محيطه».

المصرى اليوم

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