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مخرج «أميرة» عن المشهد الجريء بالفيلم: «ليس جنسيا.. وبدمع لما بفكر فيه»

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مخرج «أميرة» عن المشهد الجريء بالفيلم: «ليس جنسيا.. وبدمع لما بفكر فيه» مخرج «أميرة» عن المشهد الجريء بالفيلم: «ليس جنسيا.. وبدمع لما بفكر فيه»

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قال محمد دياب، مخرج فيلم «أميرة»، إنه كان يبحث عن أشخاص مؤمنين بالتجربة لتمويلها.

وأضاف دياب، خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم ضمن فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي: «أغلب فريق العمل كان فلسطينيا وساعدني كثيرا في التصوير، والمشهد الجرئ في العمل كان أكتر مشهد رومانسي كتبته في حياتي».

وتابع: «وبالنسبة لي ليس مشهدا جنسيا على الإطلاق، وبدمع لما بفكر في هذا المشهد».

فيلم أميرة بطولة الفنانة الأردنية صبا مبارك، وتارا عبود في تجربتها السينمائية الأولى، إضافة إلى الممثل الفلسطيني على سليمان، ومن تأليف الثلاثي وخالد ومحمد دياب، إخراج محمد دياب.

المصرى اليوم

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