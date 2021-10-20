بالتعاون مع «أوراسكوم بيراميدز».. انتهاء تدريب 1400 عامل على الخدمة الجيدة لزوار الأهرامات

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اختتمت محافظة الجيزة بالتعاون مع وزارة السياحة والأثار وشركة أوراسكوم بيراميدز، الدورة التدريبية للعاملين بالمنطقة الأثرية بالهرم من أصحاب الدواب والباعة، والتي استمرت نحو 35 يومًا.

وقالت هند عبدالحليم، نائب محافظ الجيزة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة خلال حضورها اليوم الختامي، إن الدورة التدريبية تأتي في إطار الإهتمام برفع كفاءة العاملين بالمنطقة والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للزائرين والقضاء على السلوكيات التي من شأنها الإضرار بقطاع السياحة الذي يمثل أهمية كبرى خاصة وأن منطقة أهرامات الجيزة لها شهرة عالمية ويحرص كافة الزوار الأجانب على زيارتها والإنبهار بعظمة الحضارة المصرية القديمة.

وأضاف المهندس هشام جاد الله، رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المشاركة، أن البرنامج التدريبي جاء تنفيذاً للبروتوكول الموقع بين المجلس الأعلى للأثار والشركة وبالتعاون مع محافظة الجيزة لتقديم خدمة جيده للزوار.

وأكد أشرف محي الدين، مدير عام منطقة آثار الهرم، أنه تم إلقاء الضوء خلال الدورة التدريبية على المعلومات الاثرية للمنطقة وعظمة بناء الأهرامات وأبوالهول وتصحيح أي معلومات خاطئة يتم تداولها وأهمية تحسين السلوك للعاملين في كيفية التعامل مع السائح الأجنبي.

وأشار مدير عام السياحة بالمحافظة أن الدورة التدريبية استهدفت نحو 1400 عامل بالمنطقة لديهم رخص سارية وأن نسبة الحضور بلغت 95%، بما يؤكد نجاح البرنامج وإستجابة العاملين لأعمال التطوير الجارية وأنهم جزء أساسي من التطوير.