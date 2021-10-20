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بنجاح 95.31%.. لجنة مكافحة الفساد تستعرض جهودها في مجال القضاء خلال 2020

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بنجاح 95.31%.. لجنة مكافحة الفساد تستعرض جهودها في مجال القضاء خلال 2020 بنجاح 95.31%.. لجنة مكافحة الفساد تستعرض جهودها في مجال القضاء خلال 2020

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أصدرت اللجنة الوطنية الفرعية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته تقرير الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد لعام 2020، موضحة النتائج التفصيلية المحققة خلال عام 2020، والتي بلغ عدده تسعة.

ووفقًا للتقرير كان تحديث الإجراءات القضائية تحقيقًا للعدالة الناجزة، ضمن الأهداف المحققة للاستراتيجة، وكان يمثل نسبة 6% من الاستراتيجية.

وأضاف التقرير أنه بشأن هذا الهدف تم تحقيق نسبة 2.03%من الاستراتيجية وفقًا للمستهدف، بمعدل نجاح 95.31% من المستهدف ذاته.

وأوضح التقرير الإجراءات التنفيذية للهدف المشار إليه، والتي تتضمن تطوير البنية التحتية للنظام القضائي، وتطوير بنية الاتصالات وتكنولوجية المعلومات والميكنة بمنظومة العمل القضائي، واستخدام التطبيقات الذكية في تقديم الخدمات القضائية، ودعم قدرات الأعضاء والعاملين بالجهاز القضائي.

المصرى اليوم

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