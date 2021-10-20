تستخدم في صناعة الورق والكربون .. المخلفات الزراعية «ثروة مهدرة»

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تنظم وزارة البيئة على جولات تفقدية ومتابعة مستمرة وميدانية لأعمال منظومة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادّة وأعمال جمع وكبس قش الأرز في المحافظات المعنية بزراعة الأرز، خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر من كل عام، حرصًا على الصحة العامة للمواطنين ومنع حرق المخلفات الزراعية للأرز الذي يتسبب في حدوث أزمة تلوث الهواء الحادة.

وأكد الدكتور علاء الدين محمد التركي، أستاذ الكيمياء العضوية، أن للمخلفات الزراعية أهمية اقتصادية كبرى يغفل عنها الكثيرون، ويعتبر حرق قش الارز في حد ذاته اهدار لقيمة الثروة الصناعية والغذائية من هذه الثروة الزراعية.

وذكر التركى في دراسته حول استخدمات قش الأرز والقيمة الاقتصادية له، أن القش يستخدم كمادة خام ويستخدم في تصنيع منتجات هامة مثل انتاج الخشب البلاستيكى، والغاز، والسليكا جيل، وصناعة الورق والكربون، وإنتاج السماد الصناعي، بجانب صناعة انواع من القبعات والحبال.

وأشار التركى أن هناك تجربة أخرى يجري تنفيذها لتدوير قش الأرز ومعالجته كيميائيا لاستخلاص مادتي السليكا جيل والسليلوز ذات الأهمية الصناعية بالإضافة إلى انتاج لب قش الأرز الذي يستخدم في صناعة الورق بدلا من حرقه الذي ينجم عنه تلوث البيئة‏.‏

وهي عبارة عن وحدة تكنولوجيا بسيطة بالإضافة إلى مكبس يدوي ومعالجته باضافة بعض المواد الكيميائية واستخراج مادة السليكا جيل التي تدخل في العديد من الصناعات لقدرتها على المواد الكيميائية واستخراج مادة السيليكا جيل التي تدخل في العديد من الصناعات لقدرتها على امتصاص الغازات خاصة من المنتجات البترولية وتنقية مياه الشرب والأحماض وصناعة مستحضرات التجميل.

كذلك إنتاج الخشب البلاستيكى كمنتج هام يمكن الحصول عليه باستخدام القش، وتعتمد هذه الصناعة على استخدام القش بعد اجراء المعالجات الميكانيكية والكيميائية عليه ثم خلطه مع بعض أنواع البلاستيك لصناعة الخشب.

وأوصى التركى بضرورة انشاء كيان تابع لمجلس الوزراء يضمّ ممثلين عن وزارة الزراعة ،والصناعة، والبيئة والجامعات والمجالس المحلية بالمحافظات للاستفادة ليس فقط بقش الارز، ولكن الاستفادة من النفايات المنزلية والزراعية على وجه العموم وكيفية تقليل الأثر البيئي غير الصحي على التربة ومصادر المياه المختلفة والهواء المصاحب لتلك الصناعات لتكون إضافة إلى الاقتصاد المصري من ناحية والتخلص من المشكلات البيئية من ناحية أخرى وكذلك اضافة قوى عاملة جديدة إلى السوق المحلي.