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إزالة 13 حالة تعد على أرض أملاك دولة بمركز مطاى بالمنيا

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إزالة 13 حالة تعد على أرض أملاك دولة بمركز مطاى بالمنيا إزالة 13 حالة تعد على أرض أملاك دولة بمركز مطاى بالمنيا

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قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مراكز المحافظة، تواصل تنفيذ الموجة 18 لإزالة التعديات بالبناء والزراعة، على أراضي أملاك الدولة، وذلك بالتنسيق المستمر بين جميع الأجهزة التنفيذية، من جهات الولاية، والوحدات المحلية، ومديرية الأمن، وكل الجهات المعنية، وذلك بهدف القضاء على أشكال التعديات بالبناء المخالف، والتعديات على الأراضي الزراعية، وأراضي أملاك الدولة، والتصدي بكل حسم للمخالفين من خلال تنفيذ الإزالة الفورية في المهد، وتحرير محاضر، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

من جانبها، أزالت الوحدة المحلية لمركز مطاى 13 حالة تعد بالبناء المخالف على أرض أملاك دولة تابعة للصرف والسكة الحديد وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

المصرى اليوم

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