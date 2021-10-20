أخبار عاجلة

الصحة العالمية: جائحة كوفيد لم تنته بعد -
الدبيبة في رسالة لأهالي برقة: المعركة سياسية بحتة وليست جهوية ولن أقبل بتقسيم ليبيا -
جامعة أسوان تهنيء أفضل 5 علماء ضمن قائمة أفضل 2٪ من العلماء حول العالم -
بيان سعودي يوناني: الالتزام بحماية سيادة الدول على حدودها البحري وإنشاء صندوق استثماري مشترك -
«فوربس»: إيلون ماسك أغنى شخص في التاريخ -
عصام الشوالي يصدم محمد صلاح -
سمير عثمان: ركلة جزاء الزمالك أمام إنبي غير صحيحة -
الشوالي يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي بخصوص علي معلول -
رانيا ملاح توجه رسالة غامضة لجمهورها على إنستجرام -
شرطة الرياض تطيح بـ3 أشخاص ارتكبوا جرائم سطو على منازل ومرافق عامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

إدارة نيوكاسل تتواصل مع البرتغالي فونسيكا لتدريب الفريق

Print
إدارة نيوكاسل تتواصل مع البرتغالي فونسيكا لتدريب الفريق إدارة نيوكاسل تتواصل مع البرتغالي فونسيكا لتدريب الفريق

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قال صحيفة «ذا صن البريطانية» إن إدارة نيوكاسل الإنجليزي تواصلت مع باولو فونسيكا، المدرب السابق لنادي روما وشاختار، لتولي تدريب الفريق بعد إقالة ستيف بروس.

البرتغالي لم يتولى تدريب أيًا من الفرق منذ أن ترك تدريب روما في الموسم الماضي، ولكنه كان قريب في الصيف من تولي تدريب توتنهام.

يتمتع فونسيكا بأسلوبه الهجومي في اللعب، ، وفاز بلقبي الدوري والكأس معًا لمدة ثلاث سنوات مع شاختار دونستك، وفي عام 2012 تولى تدريب باكوس دي فيريرا وتأهل به لدوري الأبطال كما حقق مع بورتو كأس السوبر البرتغالي وهي أول بطولة يحققها في مسيرته.

وكان ستيف بروس، قد هاجم جماهير نيوكاسل يونايتد، بعد قرار إقالته من تدريب الفريق مؤكدًا أنه شعر بالغضب وسوء المعاملة.

وقال بروس في تصريحات لـ«تليجراف البريطانية»:« لم أشعر بأنني مرغوب لدى الجماهير شعرت بسوء المعاملة وأثر ذلك بشكل كبير علي وعلى أسرتي، أن تشعر بأنك غير مرغوب والناس تتمنى لك الفشل وأنك عديم الفائدة كل ذلك أغضبني».

وأضاف بروس: «كان الأمر مستمرًا حتى عندما أفوز بالمباريات يقولون حظًا، في الموسم الأول أنهيناه في المركز الثالث عشر، والموسم الثاني في المركز الثاني عشر بفارق 17 نقطة عن الثلاث فرق التي يسبقونا، لم يكن ذلك كافيا».

وتابع بروس:«كنت فخورًا بكوني مدرب لنيوكاسل، حتى في أصعب الأوقات، كنت مصممًا الحفاظ على النادي في الدوري الإنجليزي الممتاز، قاتلت دائما

لكي أثبت خطأ الناس، لكن هذا له تأثير سلبي، فعندما كنت أفوز بمباراة كنت لا أشعر إنني فزت برضا الجماهير".

وكشف " إنه سيتولى تدريب مباراته القادمة في الجولة التاسعة أمام كريستال بالاس وستكون الأخيرة رسميًا له، وهي المباراة رقم ألف في مسيرته، وإنه بعد ذلك سيتقاعد وتدريب نيوكاسل هي وظيفته الأخيرة."

يذكر أن فريق نيوكاسل يحتل المركز التاسع عشر في الموسم الحالي بعد ان فشل في الفوز بأي من مبارياته الثماني، أستقبلت شباكه 19 هدف حتى الأن وهو أكبر عدد للأهداف في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

بعد بداية نيوكاسل الكارثية، كانت مسألة وقت فقط بعد أستحواذ صندوق الأستثمار السعودي على النادي لتغير بروس، وإيجاد البديل.

وخسارة نيوكاسل الأحد الماضي أمام توتنهام بنتيجة 3-2، قرر الملاك الجدد أتخاذ القرار.

يذكر أن فريق نيوكاسل يحتل المركز التاسع عشر في الموسم الحالي بعد ان فشل في الفوز بأي من مبارياته الثماني.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الصحة العالمية: جائحة كوفيد لم تنته بعد

الصحة العالمية: جائحة كوفيد لم تنته بعد

الدبيبة في رسالة لأهالي برقة: المعركة سياسية بحتة وليست جهوية ولن أقبل بتقسيم ليبيا

الدبيبة في رسالة لأهالي برقة: المعركة سياسية بحتة وليست جهوية ولن أقبل بتقسيم ليبيا

جامعة أسوان تهنيء أفضل 5 علماء ضمن قائمة أفضل 2٪ من العلماء حول العالم

جامعة أسوان تهنيء أفضل 5 علماء ضمن قائمة أفضل 2٪ من العلماء حول العالم

بيان سعودي يوناني: الالتزام بحماية سيادة الدول على حدودها البحري وإنشاء صندوق استثماري مشترك

بيان سعودي يوناني: الالتزام بحماية سيادة الدول على حدودها البحري وإنشاء صندوق استثماري مشترك