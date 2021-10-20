إدارة نيوكاسل تتواصل مع البرتغالي فونسيكا لتدريب الفريق

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قال صحيفة «ذا صن البريطانية» إن إدارة نيوكاسل الإنجليزي تواصلت مع باولو فونسيكا، المدرب السابق لنادي روما وشاختار، لتولي تدريب الفريق بعد إقالة ستيف بروس.

البرتغالي لم يتولى تدريب أيًا من الفرق منذ أن ترك تدريب روما في الموسم الماضي، ولكنه كان قريب في الصيف من تولي تدريب توتنهام.

يتمتع فونسيكا بأسلوبه الهجومي في اللعب، ، وفاز بلقبي الدوري والكأس معًا لمدة ثلاث سنوات مع شاختار دونستك، وفي عام 2012 تولى تدريب باكوس دي فيريرا وتأهل به لدوري الأبطال كما حقق مع بورتو كأس السوبر البرتغالي وهي أول بطولة يحققها في مسيرته.

وكان ستيف بروس، قد هاجم جماهير نيوكاسل يونايتد، بعد قرار إقالته من تدريب الفريق مؤكدًا أنه شعر بالغضب وسوء المعاملة.

وقال بروس في تصريحات لـ«تليجراف البريطانية»:« لم أشعر بأنني مرغوب لدى الجماهير شعرت بسوء المعاملة وأثر ذلك بشكل كبير علي وعلى أسرتي، أن تشعر بأنك غير مرغوب والناس تتمنى لك الفشل وأنك عديم الفائدة كل ذلك أغضبني».

وأضاف بروس: «كان الأمر مستمرًا حتى عندما أفوز بالمباريات يقولون حظًا، في الموسم الأول أنهيناه في المركز الثالث عشر، والموسم الثاني في المركز الثاني عشر بفارق 17 نقطة عن الثلاث فرق التي يسبقونا، لم يكن ذلك كافيا».

وتابع بروس:«كنت فخورًا بكوني مدرب لنيوكاسل، حتى في أصعب الأوقات، كنت مصممًا الحفاظ على النادي في الدوري الإنجليزي الممتاز، قاتلت دائما

لكي أثبت خطأ الناس، لكن هذا له تأثير سلبي، فعندما كنت أفوز بمباراة كنت لا أشعر إنني فزت برضا الجماهير".

وكشف " إنه سيتولى تدريب مباراته القادمة في الجولة التاسعة أمام كريستال بالاس وستكون الأخيرة رسميًا له، وهي المباراة رقم ألف في مسيرته، وإنه بعد ذلك سيتقاعد وتدريب نيوكاسل هي وظيفته الأخيرة."

يذكر أن فريق نيوكاسل يحتل المركز التاسع عشر في الموسم الحالي بعد ان فشل في الفوز بأي من مبارياته الثماني، أستقبلت شباكه 19 هدف حتى الأن وهو أكبر عدد للأهداف في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

بعد بداية نيوكاسل الكارثية، كانت مسألة وقت فقط بعد أستحواذ صندوق الأستثمار السعودي على النادي لتغير بروس، وإيجاد البديل.

وخسارة نيوكاسل الأحد الماضي أمام توتنهام بنتيجة 3-2، قرر الملاك الجدد أتخاذ القرار.

يذكر أن فريق نيوكاسل يحتل المركز التاسع عشر في الموسم الحالي بعد ان فشل في الفوز بأي من مبارياته الثماني.