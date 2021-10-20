أخبار عاجلة

الصحة العالمية: جائحة كوفيد لم تنته بعد -
الدبيبة في رسالة لأهالي برقة: المعركة سياسية بحتة وليست جهوية ولن أقبل بتقسيم ليبيا -
جامعة أسوان تهنيء أفضل 5 علماء ضمن قائمة أفضل 2٪ من العلماء حول العالم -
بيان سعودي يوناني: الالتزام بحماية سيادة الدول على حدودها البحري وإنشاء صندوق استثماري مشترك -
«فوربس»: إيلون ماسك أغنى شخص في التاريخ -
عصام الشوالي يصدم محمد صلاح -
سمير عثمان: ركلة جزاء الزمالك أمام إنبي غير صحيحة -
الشوالي يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي بخصوص علي معلول -
رانيا ملاح توجه رسالة غامضة لجمهورها على إنستجرام -
شرطة الرياض تطيح بـ3 أشخاص ارتكبوا جرائم سطو على منازل ومرافق عامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

بعد مطاردة يومين.. القضاء على كلب مسعور عقر 37 شخصا بالإسكندرية

Print
بعد مطاردة يومين.. القضاء على كلب مسعور عقر 37 شخصا بالإسكندرية بعد مطاردة يومين.. القضاء على كلب مسعور عقر 37 شخصا بالإسكندرية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجحت قوة من شرطة الخيالة بالتنسيق مع حي العجمي والطب البيطري ومديرية البيئة بالاسكندرية، في القضاء على كلب مسعور، هاجم الأهالي وعقر 37 شخصا معظمهم أطفال وتلاميذ.

كان قسم شرطة العامرية أول قد تلقى عدة بلاغات من الأهالى ومن مستشفى العامرية العام تفيد إصابة عدة أشخاص بعقر كلب مسعور، ووصل عدد المصابين إلى 37 شخصا تلقوا المصل المخصص لعقر الكلاب وغادروا المستشفى عقب تلقي العلاج.

وتبين من تحريات الشرطة أن الكلب بدأ مهاجمة الأهالي أمس عند منطقة الكيلو 21 وانتقل إلى عدة مناطق، ما أثار ذعر الأهالي وانتابهم الخوف على أطفالهم وخاصة مع انتظامهم فى الدراسة.

وبإحالة الواقعة للنيابة العامة، قرر المستشار عماد الجندي، المحامي العام لنيابات العامرية والدخيلة، تشكيل لجنة ثلاثية من الطب البيطري والبيئة، لمتابعة الواقعة والاستعانة بجميع الجهات التى تمكنهم من أداء عملهم، ووضع تقرير يبين ماهية الحيوان والمجهول، واستدعاء مسؤولي مستشفى العامرية العام لسؤالهم عن طبيعة الإصابات للأشخاص المضارين من الواقعة والاطلاع على كيفية علاجهم.

ومساء اليوم الأربعاء، تمكنت شرطة الخيالة من قتل الكلب المسعور، بعد أن حاصرته داخل منزل بشارع خير الله بمنطقة العجمي دائرة قسم شرطة الدخيلة، وذلك بعد مهاجمته أحد المواطنين.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الصحة العالمية: جائحة كوفيد لم تنته بعد

الصحة العالمية: جائحة كوفيد لم تنته بعد

الدبيبة في رسالة لأهالي برقة: المعركة سياسية بحتة وليست جهوية ولن أقبل بتقسيم ليبيا

الدبيبة في رسالة لأهالي برقة: المعركة سياسية بحتة وليست جهوية ولن أقبل بتقسيم ليبيا

جامعة أسوان تهنيء أفضل 5 علماء ضمن قائمة أفضل 2٪ من العلماء حول العالم

جامعة أسوان تهنيء أفضل 5 علماء ضمن قائمة أفضل 2٪ من العلماء حول العالم

بيان سعودي يوناني: الالتزام بحماية سيادة الدول على حدودها البحري وإنشاء صندوق استثماري مشترك

بيان سعودي يوناني: الالتزام بحماية سيادة الدول على حدودها البحري وإنشاء صندوق استثماري مشترك