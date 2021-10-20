بعد مطاردة يومين.. القضاء على كلب مسعور عقر 37 شخصا بالإسكندرية

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نجحت قوة من شرطة الخيالة بالتنسيق مع حي العجمي والطب البيطري ومديرية البيئة بالاسكندرية، في القضاء على كلب مسعور، هاجم الأهالي وعقر 37 شخصا معظمهم أطفال وتلاميذ.

كان قسم شرطة العامرية أول قد تلقى عدة بلاغات من الأهالى ومن مستشفى العامرية العام تفيد إصابة عدة أشخاص بعقر كلب مسعور، ووصل عدد المصابين إلى 37 شخصا تلقوا المصل المخصص لعقر الكلاب وغادروا المستشفى عقب تلقي العلاج.

وتبين من تحريات الشرطة أن الكلب بدأ مهاجمة الأهالي أمس عند منطقة الكيلو 21 وانتقل إلى عدة مناطق، ما أثار ذعر الأهالي وانتابهم الخوف على أطفالهم وخاصة مع انتظامهم فى الدراسة.

وبإحالة الواقعة للنيابة العامة، قرر المستشار عماد الجندي، المحامي العام لنيابات العامرية والدخيلة، تشكيل لجنة ثلاثية من الطب البيطري والبيئة، لمتابعة الواقعة والاستعانة بجميع الجهات التى تمكنهم من أداء عملهم، ووضع تقرير يبين ماهية الحيوان والمجهول، واستدعاء مسؤولي مستشفى العامرية العام لسؤالهم عن طبيعة الإصابات للأشخاص المضارين من الواقعة والاطلاع على كيفية علاجهم.

ومساء اليوم الأربعاء، تمكنت شرطة الخيالة من قتل الكلب المسعور، بعد أن حاصرته داخل منزل بشارع خير الله بمنطقة العجمي دائرة قسم شرطة الدخيلة، وذلك بعد مهاجمته أحد المواطنين.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.