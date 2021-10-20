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"ڨوكس سينما" تستضيف العرض الأول للفيلم السعودي "قبل أن ننسى"

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الموزّع الحصري للدراما العائلية والتي ستُعرض في المملكة 21 أكتوبر

استضافت "ڨوكس سينما" الذراع السينمائية لشركة "ماجد الفطيم"، الشركة الرائدة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق، والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا، العرض الأول لفيلم "قبل أن ننسى".

وفيلم "قبل أن ننسى" فيلم سعودي من إنتاج "دي كاي إل استوديو"، وحضر العرض الأول الذي أقيم في "ڨوكس سينما" ذا اسبلاناد في الرياض، الممثلان مشعل المطيري وغازي حمد والمنتج فادي إسماعيل الذي شارك في حلقة نقاش بعد العرض.

وتعتبر "ڨوكس سينما" الموزع الحصري للدراما العائلية، والتي ستُعرض في المملكة العربية والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والكويت والبحرين يوم الخميس 21 أكتوبر.

والفيلم من إخراج نواف الجناحي، وإنتاج فادي إسماعيل، بالمشاركة مع النجوم السعوديين المشهورين مشعل المطيري الذي شارك في الأفلام التالية: (كيف الحال وأنا والآخر والمشهد الأخير)، وإبراهيم الحساوي (طاش ما طاش وأنا عندي نص والشهد المر وبشر والمسافة صفر وفيلم عايش)، وغازي حمد (الميراث وأف بي أي).

وتدور أحداث الفيلم في المملكة العربية السعودية حيث يذهب ثلاثة رجال من ثلاثة أجيال في رحلة برية للعثور على كنز ومعرفة أنفسهم معاً في سيارة واحدة، غافلين عن حقيقة أنه يتم تتبعهم، ويبدأون الرحلة التي تجبرهم على تجاوز خلافاتهم واكتشاف أنفسهم وبعضهم البعض وما يوحدهم حقًا.

وقال مدير المحتوى لدى "ڨوكس سينما" طوني المسيح: "تدعم "ڨوكس سينما" المواهب المحلية والأفلام الإقليمية لفترة طويلة ونحن فخورون للغاية بتوحيد جهودنا مع "دي كاي أل ستوديو" لتقديم هذا الفيلم السعودي إلى الشاشات الكبيرة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. هناك ثروة من الكتاب وصانعي الأفلام الموهوبين في المنطقة الذين لديهم قصص مقنعة يروونها ونحن ملتزمون بتوفير المنصة اللازمة لضمان إتاحة المحتوى العربي المتميز لجمهورنا الذين يتوقون إلى الأفلام المنتجة محليًا".

بدوره قال منتج الفيلم فادي إسماعيل: "لا تزال صناعة السينما السعودية في مراحلها الأولى و"دي كاي إل استوديو" يبذل قصارى جهده لسرد القصص وإنتاج الأفلام السعودية. هذا هو الفيلم الأول من بين ثلاثة أفلام ستُعرض في الأشهر المقبلة ولدينا المزيد قيد التطوير. نحن متحمسون للتعاون مع "ڨوكس سينما" نظرًا لخبرتهم ومعرفتهم بالسوق والتزامهم بدعم الإنتاج السينمائي الإقليمي ".

وأضاف: بالإضافة إلى كونها العارض الأكبر والأسرع نموًا في الشرق الأوسط، تنتج "ڨوكس سينما" أيضًا المحتوى وتدير شركة توزيع أفلام إقليمية كبيرة. في عام 2018، وقعت "ڨوكس سينما" صفقة توزيع حصرية مع استوديو الرسوم المتحركة الرائد في المملكة العربية السعودية Myrkott لعرض أول فيلم رسوم متحركة لها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وخلال الصيف قامت بتوزيع الأنمي السعودي الياباني "الرحلة" The Journey، بعد أن وقعت صفقة مع Manga Productions في مهرجان برلين السينمائي العام الماضي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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