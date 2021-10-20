بروتوكول تعاون بين صحة الشرقية ونقابة الصيدلة للتخلص الآمن من الأدوية منتهية الصلاحية بالصيدليات

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انطلاقاً من دور مديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية .في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمرضي وصحة البيئة، وحفاظا علي اقتصاديات الصيدليات والمؤسسات الدوائية بالمحافظة، قامت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية، والممثل عنها الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة، بتوقيع بروتوكول تعاون مع نقابة الصيدلة بالمحافظة، والممثل عنها الدكتور عصام أبو الفتوح نقيب الصيادلة، للتخلص الآمن من الأدوية منتهية الصلاحية والتالفة وغير القابلة للارتجاع، لشركات الأدوية بالصيدليات العامة والمؤسسات الدوائية بالمحافظة، وذلك بقاعة الإجتماعات بديوان عام محافظة الشرقية، بحضور الدكتور أحمد عبدالمعطي، والمهندسة لبني عبدالعزيز، نائبي محافظ الشرقية، والمهندس محمد الصافي سكرتير عام مساعد المحافظة ، ومديري الإدارات الفنية بمديرية الشئون الصحية، وأعضاء نقابة صيادلة الشرقية، وعدد من مديري شركات الأدوية والمؤسسات الدوائية والصيدليات العامة بالمحافظة.



وأكد محافظ الشرقية خلال كلمته علي الدور الهام الذي تقوم به وزارة الصحة وقياداتها والفرق الطبية بها، وعلي رأسهم وزيرة الصحة والسكان، خاصة خلال الفترة الراهنة، مقدماً الشكر لوزيرة الصحة والسكان، ووكيل وزارة الصحة بالشرقية، علي جهودهم المخلصة المبذولة في الحفاظ على صحة المواطنين، مؤكدا علي أهمية البروتوكول في الحفاظ علي المرضي والبيئة، وعلي اقتصاديات الصيدليات.



وأشاد الدكتور هشام مسعود، بالدعم المستمر من وزيرة الصحة والسكان، ومحافظ الشرقية، لتطوير المنظومة الصحية بالمحافظة، والإرتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مشيراً إلي أن البرتوكول يعمل علي منع إعادة تدوير الأدوية التالفة ومنتهية الصلاحية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، واقتصاديات الصيدليات، وذلك من خلال تقديم صاحب الصيدلية أو المؤسسة الدوائية طلب لمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بالأصناف المراد إعدامها، مع تقديم إقرار بأنها ليست مضبوطات أو أحراز لأي جهة قضائية أو إدارية، ويتم تشكيل لجنة لفحص الطلبات، وتسليم الأصناف لسيارة النفايات الطبية الخطرة التابعة للإدارة، في حضور صاحب الصيدلية والذي يقوم بسداد الرسوم المستحقة مقابل إعدام هذه الأصناف.



شمل حفل توقيع البروتوكول السلام الوطني، تلاها آيات من الذكر الحكيم، وكلمة محافظ الشرقية، ووكيل وزارة الصحة، ونقيب الصيادلة، وعرض تقديمي للبروتوكول، ومراسم التوقيع، وقامت نقابة الصيادلة بإهداء درع تذكاري لمحافظ الشرقية، ووكيل وزارة الصحة تقديراً لجهودهم المبذولة في تطوير الخدمات الصحية بالمحافظة.