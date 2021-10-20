بوهانج ستيلرز يهزم أولسان ويضرب موعدًا مع الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا

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حقق فريق بوهان ستيلرز الكوري الجنوبي فوزًا ثمينًا على حساب مواطنه أولسان هيونداي 5-4 بركلات الترجيح بعد نهاية اللقاء بالتعادل بهدف لكل فريق، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأربعاء 20-10-2021 في نصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا.

تقدم أولسان هيونداي حامل لقب البطولة في الدقيقة 52 عن طريق إل لوك يون، وأدرك اليكس جرانت التعادل لفريق بوهان ستيلرز في الدقيقة 89، لتتجه المباراة إلى الأشواط الإضافية التي انتهت أيضا بالتعادل ثم إلى ركلات الترجيح التي حسمها فريق ستيلرز بنتيجة 5-4.

بهذا الفوز ضرب فريق بوهانج ستيلرز موعدًا مع الهلال السعودي في نهائي دوري أبطال آسيا المقرر إقامته 23 نوفمبر المقبل على ملعب مرسول بارك بالمملكة العربية السعودية.

وكان الهلال السعودي قد تأهل إلى النهائي بعد الفوز على مواطنه النصر بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس.

مباراة أولسان هيونداي و بوهانج ستيلرز في نصف نهائي دوري أبطال آسيا

مباراة أولسان هيونداي و بوهانج ستيلرز في نصف نهائي دوري أبطال آسيا