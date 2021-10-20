أخبار عاجلة

خلال كلمة رئيسية لسعادتها في منتدى الأسرة السعودية.. الأنصاري: محور الاستقرار الأسري يتصدر قائمة أولويات الخطة الوطنية لنهوض المرأة.. -
جامعة سعودية تصدر بيانًا بشأن منع "البنطال" في الحرم الجامعي -
السعودية تنضم إلى البيان الدولي المشترك الخاص بالرصد الفضائي للمناخ -
شاهد.. الأمطار الغزيرة تشكِّل شلالات مائية ساحرة بـ"حبيل رجال ألمع" -
مهارات في التعامل الوظيفي -
أكثر من 150 من كبار القادة والمسؤولين يعيدون رسم خارطة السياحة في الرياض.. غداً -
رئيس ألبانيا: التضامن السعودي مع المحتاجين جعلها دولة تحظى باحترام شعوب العالم -
"النيابة العامة": هذه الجهة تختص بالتحقيق في جرائم أنظمة البيئة والزراعة -
قمة الجولة العاشرة "كلاسيكو" الأهلي والهلال .. يقترب من 20  ألف تذكرة -
شاهد.. "22" فرصة استثمارية تستعرضها "أمانة الطائف" لرجال الأعمال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

أحدث سيارة كهربائية خارقة في العالم.. تزن 737.9 كيلو جراما

Print
أحدث سيارة كهربائية خارقة في العالم.. تزن 737.9 كيلو جراما أحدث سيارة كهربائية خارقة في العالم.. تزن 737.9 كيلو جراما

اشترك لتصلك أهم الأخبار

مع التأخير المستمر لسيارة «تسلا رودستر»، يجتهد صانعو السيارات الكهربائية الخارقة الأخرى للفت الأنظار، ووفقًا لـ إيلون ماسك، تم تأخير سيارة«تسلا رودستر» حتى عام 2023 على الأقل، وبحسب car buzz، هناك سيارة خارقة كهربائية جديدة أخرى من الهند تدخل ساحة المنافسة.

إنها تسمى إيكونك، سيارة كهربائية خارقة جديدة قيد التطوير بواسطة شركة فازيراني أوتوموتيف، وإذا كانت الشركة تبدو مألوفة، فقد كشف «فازيراني» عن «Shul»، كأول سيارة خارقة في الهند، في 2018، خلال Goodwood Festival of Speed

لكن في حين أن«Shul» كانت سيارة خارقة تعمل بالكهرباء التوربينية، ومصممة للعمل على البنزين، فإن سيارة «تسلا رودستر» تعمل بالكهرباء بالكامل.

ومنذ الكشف عن «Shul»، يعمل«فازيراني» على تقنية بطارية فريدة تجعل السيارات الكهربائية أخف وزنًا وأكثر أمانًا.

بينما يتم تشغيل «إيكونك» بمحركين كهربائيين يولدان قوة مشتركة تبلغ 722 حصانًا، ويشير «فازيراني» أن «إيكونك» أسرع سيارة كهربائية خارقة في الهند، ولكن لم يتم الكشف عن مواصفات الأداء.

يعد موازنة وزن المحركات الكهربائية والبطاريات أحد أكبر التحديات التي يواجهها مصنعو السيارات الفائقة عند تحسين الأداء، لكن «فازيراني» يشير أن «إيكونك» تزن 1627 رطل، (737.9 كيلو جرام).

ينتج عن هذا نسبة قوة إلى وزن شبه مثالية، وهذا الحجم خفيف بشكل مذهل لسيارة كهربائية، بينما ستتخذ «إيكونك» شكل سيارة ذات مقعد واحد، لذلك لن يتمكن الركاب من القدوم للركوب، وتأتي السيارة مع مصدات منتفخة، وشرائط الإضاءة الخلفية الرفيعة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تفاصيل ضبط شخص اقتحم مدرسة في نجع حمادي بسلاح ناري

تفاصيل ضبط شخص اقتحم مدرسة في نجع حمادي بسلاح ناري

كارتيرون: الفوز على إنبي مستحق.. لدينا بدائل قوية في الهجوم.. وننتظر عودة سيسيه

كارتيرون: الفوز على إنبي مستحق.. لدينا بدائل قوية في الهجوم.. وننتظر عودة سيسيه

6000 برميل.. «البترول» توضح تفاصيل اكتشاف 3 آبار جديدة بالصحراء الغربية

6000 برميل.. «البترول» توضح تفاصيل اكتشاف 3 آبار جديدة بالصحراء الغربية

«بنات عين شمس» تحصل على المركز الأول في محو الأمية على مستوى الجامعة

«بنات عين شمس» تحصل على المركز الأول في محو الأمية على مستوى الجامعة