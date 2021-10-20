أحدث سيارة كهربائية خارقة في العالم.. تزن 737.9 كيلو جراما

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مع التأخير المستمر لسيارة «تسلا رودستر»، يجتهد صانعو السيارات الكهربائية الخارقة الأخرى للفت الأنظار، ووفقًا لـ إيلون ماسك، تم تأخير سيارة«تسلا رودستر» حتى عام 2023 على الأقل، وبحسب car buzz، هناك سيارة خارقة كهربائية جديدة أخرى من الهند تدخل ساحة المنافسة.

إنها تسمى إيكونك، سيارة كهربائية خارقة جديدة قيد التطوير بواسطة شركة فازيراني أوتوموتيف، وإذا كانت الشركة تبدو مألوفة، فقد كشف «فازيراني» عن «Shul»، كأول سيارة خارقة في الهند، في 2018، خلال Goodwood Festival of Speed

لكن في حين أن«Shul» كانت سيارة خارقة تعمل بالكهرباء التوربينية، ومصممة للعمل على البنزين، فإن سيارة «تسلا رودستر» تعمل بالكهرباء بالكامل.

ومنذ الكشف عن «Shul»، يعمل«فازيراني» على تقنية بطارية فريدة تجعل السيارات الكهربائية أخف وزنًا وأكثر أمانًا.

بينما يتم تشغيل «إيكونك» بمحركين كهربائيين يولدان قوة مشتركة تبلغ 722 حصانًا، ويشير «فازيراني» أن «إيكونك» أسرع سيارة كهربائية خارقة في الهند، ولكن لم يتم الكشف عن مواصفات الأداء.

يعد موازنة وزن المحركات الكهربائية والبطاريات أحد أكبر التحديات التي يواجهها مصنعو السيارات الفائقة عند تحسين الأداء، لكن «فازيراني» يشير أن «إيكونك» تزن 1627 رطل، (737.9 كيلو جرام).

ينتج عن هذا نسبة قوة إلى وزن شبه مثالية، وهذا الحجم خفيف بشكل مذهل لسيارة كهربائية، بينما ستتخذ «إيكونك» شكل سيارة ذات مقعد واحد، لذلك لن يتمكن الركاب من القدوم للركوب، وتأتي السيارة مع مصدات منتفخة، وشرائط الإضاءة الخلفية الرفيعة.