كوريا الشمالية تعلن عن اختبار ناجح لصاروخ باليستي أطلق من غواصة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية يوم الأربعاء أن بيونغ يانغ اختبرت بنجاح صاروخا باليستيا أطلقته من غواصة يوم الثلاثاء.

وكانت الهيئة المشتركة للقوات المسلحة الكورية الجنوبية، قالت إن الصاروخ الباليستي الذي أطلقته كوريا الشمالية يوم الثلاثاء، بلغ مداه بين 430 و450 كيلومترا.

ونقلت وكالة «يونهاب» عن الجيش الكوري الشمالي أن الصاروخ الباليستي هذا الذي أطلق صباح اليوم، قصير المدى، وتم إطلاقه من غواصة.

من جهته، قالت قيادة منطقة المحيطين الهندي والهادي بالجيش الأمريكي إنها تعتبر أن إطلاق كوريا الشمالية صاروخا، عملا يزعزع الاستقرار، لكنه لا يمثل تهديدا فوريا للولايات المتحدة أو لحلفائها.

كما قطع رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، رحلة عمله إلى مناطق البلاد وقرر العودة إلى طوكيو، وذلك على خلفية إطلاق كوريا الشمالية الصاروخ الباليستي الجديد.