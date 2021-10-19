الزوجة الرابعة للحاج عبدالمغيث: زوجي لا يفرق بين أولاده وساعدني في استكمال تعليمي

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قالت أم يوسف، الزوجة الرابعة للحاج عبدالمغيث، صاحب القصة الحقيقية لمسلسل «عائلة الحاج متولي»، إن الحاج عبدالمغيث قام بمساعدتها على استكمال تعليمها، ويقوم بتوفير أي شيء يسعدها، طالما هذا الشيء لا يؤثر على باقي زوجاته.

وتابعت خلال حوارها مع الإعلاميين على الدهراوي وأسامة أمين، ببرنامج «صناعة مصرية»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن الحاج عبدالمغيث لا يفرق بين أولاده، مشيرة إلى أن إمكانية حدوث الخلافات ما بين الزوجات أمر طبيعي، ولكنه خلاف عادي، يتم حله بشكل سريع، معقبة: «الخلاف بيكون محترم».

ولفت إلى أن الحاج عبدالمغيث لم يقصر في شيء على وجه الإطلاق، مشيرة إلى أن أي مشكلة يتعرض لها زوجها تشعر بها، وتعمل على تقديم وجهة نظر لحل هذه المشكلة.

وأشارت إلى أن فكرة التعدد بشكل عام مرفوضة، خاصة أن كل الناس ليس لديها القدرة على إقامة التعدد من حيث العدل، معقبة: «مش كل راجل يقدر يعدد، ويتزوج أكتر من وحدة».