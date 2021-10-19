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أستاذ نساء وتوليد: الحمل في سن السبعين صعب.. وحدوثه معجزة

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أستاذ نساء وتوليد: الحمل في سن السبعين صعب.. وحدوثه معجزة أستاذ نساء وتوليد: الحمل في سن السبعين صعب.. وحدوثه معجزة

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قال الدكتور يحيى وفا، أستاذ ورئيس قسم النساء والتوليد الأسبق بكلية طب جامعة الأزهر، إنه من الصعب أن يحدث حمل في سن السبعين، وهذا من المعجزات، لافتًا إلى أن هناك طرق موجودة وهي الاحتفاظ بالخصوبة إلى ما شاء الله، ولكن يجب الحصول عليها والمرأة في سن الإنجاب.

وأضاف الدكتور يحيى وفا، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الثلاثاء، أنه هذه الطرق تتضمن الاحتفاظ بالبويضات، أو الاحتفاظ بنسيج المبيض، ويتم تلقيحها بالسائل المنوي الخاص بالزوج أيًا كان عمر السيدة.

وأوضح أستاذ ورئيس قسم النساء والتوليد الأسبق بكلية طب جامعة الأزهر، أن حدوث حمل لسيدة في السبعينات عن طريق التلقيح الصناعي من بويضة يكون صعب للغاية، لكن المعجزات والنوادر قائمة.

وأشار إلى أن عملية تلقيح البويضات سهلة جدًا، وهناك بويضات تم حفظها منذ أكثر من 25 عامًا ومازالت صالحة حتى الآن، مضيفًا: أن الأفضل هو الاحتفاظ بنسيج المبيض خاصة للسيدات التي تتعرض للعلاج الكيماوي.

المصرى اليوم

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