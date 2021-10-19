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بروتوكول بين جامعة الإسكندرية و«أوركيديا» للتعاون في مواجهة «البول السكري» (صور)

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بروتوكول بين جامعة الإسكندرية و«أوركيديا» للتعاون في مواجهة «البول السكري» (صور) بروتوكول بين جامعة الإسكندرية و«أوركيديا» للتعاون في مواجهة «البول السكري» (صور)

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وقّع الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور أسامة عباس، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة أوركيديا للصناعات الدوائية، بروتوكول تعاون بين الجانبين، بغرض التعاون في مشروع الاكتشاف المبكر لتأثير مرض البول السكري على قاع العين، وذلك بالكشف على 5 آلاف إلى 8 آلاف مريض سكر.

وأشار الدكتور قنصوة، في بيان، الثلاثاء، أن هذا التعاون يأتي في إطار حرص الجامعة على القيام بدورها في خدمة المجتمع، حيث تسعي الجامعة للارتقاء بمنظومة العلاج في المستشفيات الجامعية موضحاً أن مركز أبحاث البنية التحتية الذكية بالجامعة سيقوم بالإشراف على المشروع وتوفير أطباء متخصصين في تشخيص تأثير السكر على شبكية العين للقيام بالدراسات الإحصائية على عدد يتراوح بين 5 آلاف- 8 آلاف مريض سكر، وتزويد شركة اوركيدا بنتائج المشروع بالتنسيق مع قسم طب وجراحة العين بكلية الطب.

وأكد الدكتور أسامة عباس أن شركة أوركيديا تسعى خلال الفترة القادمة لتعميم المسح الطبى لمرضى السكر ليصل عدد الحالات المخطط فحصها إلى مليون مريض بالتعاون مع 10 جامعات مصرية وأضاف أن البروتكول يأتى في ضوء المسئولية الاجتماعية للشركة وحرصها الدائم على خدمة المرضى ولم يكن هذا التعاون الأول من نوعه بين شركة أوركيديا وجامعة الأسكندرية حيث سبق قيام الشركة بالتبرع بأجهزة طبية لقسم طب وجراحة العيون للمساعدة على الكشف على أكبر عدد من المرضى جانب التكفل بقوافل طبية لعلاج مرضى العيون.

بروتوكول تعاون بين جامعة الإسكندرية و"اوركيديا للصناعات الدوائية" للتعاون في مواجهة "البول السكرى" (صور)
بروتوكول تعاون بين جامعة الإسكندرية و"اوركيديا للصناعات الدوائية" للتعاون في مواجهة "البول السكرى" (صور)
بروتوكول تعاون بين جامعة الإسكندرية و"اوركيديا للصناعات الدوائية" للتعاون في مواجهة "البول السكرى" (صور)

المصرى اليوم

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