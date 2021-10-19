المبتهلة نجلاء عليوة: الأغنية تغنى لشخص أما الأنشودة الدينية فهي موجهة لسيد الخلق

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قالت المبتهلة نجلاء عليوة، إن الأغنية الرومانسية تغنى لشخص، وأي شخص من الممكن أن يقوم بالغناء، أما الأنشودة الدينية فهي موجهة لسيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، أو للأنبياء أو لله عز وجل.

وتابعت «عليوة»، خلال حوارها مع الإعلاميين رنا عرفة وممدوح الشناوي، ببرنامج «البيه والهانم»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أنها ستقوم بتصوير أنشودة دينية الفترة المقبلة، وستقدم أغنية من كلمتها قريبًا، وبالتحديد قبل نهاية العام الحالي.

ولفتت إلى أنها لا تحب أغاني المهرجانات على وجه الإطلاق، معقبة: «المهرجانات ممكن تتسمع في الأفراح، والناس مش بتركز على الكلمات، بتركز على الرتم فقط».