بعد أزمة «ريش».. مهرجان الجونة: نحترم الدولة المصرية ولن نسمح بأي إساءة لها

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أعلنت إدراة مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، أن المهرجان يحترم الدولة المصرية ولن يسمح بأي إساءة لها، وذلك بعد هجوم الفنان شريف منير على عرض فيلم «ريش» في فعاليات المهرجان بسبب الإساءة لمصر، بحسب وصفه.

وقالت إدارة المهرجان: «مهرجان الجونة السينمائي يؤكد احترامه للدولة المصرية، ويرفض أي إساءة لها، ولن يسمح باستخدام اسم المهرجان في أي إساءة بأي وسيلة كانت».

كانت إدراة مهرجان الجونة قد أصدرت بيانا حول أسباب وتفاصيل تتعلق باختيارها له للعرض في الدورة الخامسة للمهرجان: «قدمت فعاليات مهرجان الجونة السينمائي على مدار 4 سنوات مضت العديد من الأنشطة في مجال تعزيز الفن السينمائي وتنشيط السياحة المصرية، وعقدت دورته الرابعة في ظروف عالمية صعبة وذلك للتأكيد على مكانة مصر وحرص المهرجان على ابراز قدرة مصر والمصريين على تقديم مهرجانات في مستوى العالمية، ويقام المهرجان بالتعاون مع محافظة البحر الأحمر وبرعاية وزارة الثقافة ووزارة الصحة ووزارة الداخلية، ما يؤكد انتماء المهرجان لمصر وولاءه لها».

وتابعت إدارة المهرجان في بيانها: «يقدر مهرجان الجونة السينمائي ويعتز بكل صناع السينما في العالم وما يقدمون من إبداعات وتجارب سينمائية متميزة، ويقوم فريق العمل في المهرجان باختيار الأفلام بناء على جودتها الفنية والسينمائية فقط بمعايير المهرجانات السينمائية العالمية». واستكملت: هذا العام وفي دورته الخامسة جاء اختيار فيلم «ريش» للمخرج المصري عمر الزهيري، متسقا مع معايير اختيار الأفلام وذلك بناء على ما حققه من نجاحات في بعض المحافل الدولية سواء حصوله على الجائزة الكبرى لأسبوع النقاد الدولي في اكبر المهرجانات العالمية مهرجان «كان» وهو أول فيلم مصري يحصل على مثل تلك الجائزة المرموقة، كما حصل بالأمس القريب على الجائزة الكبرى لمهرجان «بينجياو» في الصين كما تم اختياره ليعرض في أيام «قرطاج» السينمائية في دورتها القادمة كما قامت وزارة الثقافة المصرية بتكريم الفيلم وفريق عمله في فعالية أقيمت قبل بدء مهرجان الجونة السينمائي. ولذا كان اختياره للعرض في مهرجان الجونة جزء من الأهتمام بالشأن المصر في المجالين الفني والثقافي عالميا، خصوصا وأننا على مدار 125 سنة من تاريخ السينما المصرية لم يحصل فيلم مصري على جائزة بهذه الأهمية.