أخبار عاجلة

سيناتور أمريكي: سيطرة الجيش السوداني على السلطة ستكون لها عواقبها على العلاقات مع واشنطن -
الخارجية الأمريكية: تعليق مساعدات السودان بقيمة 700 مليون دولار -
رئيس الوزراء يبحث التعاون مع وزير الاقتصاد الفرنسي في باريس -
قافلة بيطرية تعالج 330 رأسًا من الحيوانات بقرية «الشيخ مكرم» بسوهاج -
حسام حسن: كنت واثقًا من عدم الخسارة أمام سموحة -
«دفع فيها ثمن غالٍ من أرواح الشهداء».. المتحدث العسكري يعلق على إلغاء حالة الطواري -
صيانة شمندورات النشات السياحية للحفاظ علي الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر -
للمرة الأولى مرة منذ سنوات.. مصر تلغي حالة الطوارئ في البلاد -
"الغامدي": ممارسات وتلاعب يقوم بها البعض عند فحص المخدرات.. و"الجنائية" تكشفها -
بالفيديو.. مسن "ألباني": حججتُ عام 2002 وأمنيتي أن أكرر الحج نيابة عن زوجتي المتوفاة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: ندعم في تنويع مصادر الطاقة

Print
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: ندعم مصر في تنويع مصادر الطاقة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: ندعم في تنويع مصادر الطاقة

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع آلان بيلو، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والوفد المرافق له، لبحث مجالات التعاون المشترك ومناقشة الاستراتيجية القطرية الجديدة مع البنك 2021-2026.

وأكدت السعيد خلال اللقاء حسب بيان لوزارتها- الثلاثاء -، حرص على إحراز تقدم فيما يتعلق بالاستراتيجية الجديدة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 2021-2026، موضحة أن الأولويات التي وضعها البنك في استيراتيجيته تتفق مع أولويات الحكومة في الوقت الحالي.

وأشارت إلى أن تسعى إلى التحول نحو الاقتصاد الأخضر، الذي أصبح أولوية قصوى للدولة، مشيرة إلى أن خطة العام المالي الحالي تشتمل على مشروعات خضراء تمثل نسبة 30% من إجمالي المشروعات المقرر تنفيذها مقارنة بنسبة 15% العام المالى الماضى، ومن المستهدف أن تصل تلك النسبة إلى 50٪ بحلول عام 2024/ 2025. كما نوهت عن إطلاق مصر «سنداتها الخضراء» الأولى بقيمة 750 مليون دولار، كدولة رائدة في هذا الصدد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كما استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال اللقاء البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية وهو المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، مشيرة إلى أنه يركز على رفع القدرة الإنتاجية والتنافسية للاقتصاد المصري، ويهدف إلى تحقيق نمو شامل متوازن ومستدام، وتغيير هيكل الاقتصاد من خلال زيادة الوزن النسبي لثلاثة قطاعات رائدة هي الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وحول المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، أوضحت السعيد أنها تهدف إلى تحويل أكثر من 4500 قرية مصرية إلى مجتمعات ريفية مستدامة، مشيرة إلى أنها تعد أكبر مبادرة تنموية في العالم ولها أثر إيجابي في خفض معدلات الفقر، كما أنها تتفق مع الأهداف الأممية السبعة عشر للتنمية المستدامة.

من جانبه أكد وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تطلعهم للتعاون مع الحكومة المصرية، خاصة في مجالات البنية التحتية والمرافق، ودعم القدرة التنافسية للقطاع الخاص في مصر وتحسين الوصول إلى التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما تشمل مجاالات التعاون مشروعات تحلية المياه ذات الأهمية الكبيرة للبنك، ومبادرات الاقتصاد والتمويل الأخضر ودعم جهود مصر في تنويع مصادر الطاقة، كذلك مجالات تحسين الحوكمة في القطاعين العام والخاص، وبناء القدرات للمؤسسات لتحسين المنافسة وتشجيع الاستثمار.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
للمرة الأولى مرة منذ سنوات.. مصر تلغي حالة الطوارئ في البلاد

للمرة الأولى مرة منذ سنوات.. مصر تلغي حالة الطوارئ في البلاد

بـ «بهية.. أنشودة السلام» وفيلم «فرحانة»..«القومي للمرأة» يستعرض التجربة المصرية في دعم المرأة

بـ «بهية.. أنشودة السلام» وفيلم «فرحانة»..«القومي للمرأة» يستعرض التجربة المصرية في دعم المرأة

نجم ليفربول السابق لـ«المصري اليوم»: حققنا فوزًا عظيمًا على مانشستر يونايتد.. وصلاح استثنائي

نجم ليفربول السابق لـ«المصري اليوم»: حققنا فوزًا عظيمًا على مانشستر يونايتد.. وصلاح استثنائي

التعاون الدولى : مصر ملتزمة بتوجيه الموارد اللازمة لتحقيق تعافى مستدام

التعاون الدولى : مصر ملتزمة بتوجيه الموارد اللازمة لتحقيق تعافى مستدام