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إزالة ٢٠ حالة تعد على أملاك الري بمركزي قنا وفرشوط

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إزالة ٢٠ حالة تعد على أملاك الري بمركزي قنا وفرشوط إزالة ٢٠ حالة تعد على أملاك الري بمركزي قنا وفرشوط

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أعلن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، أن الوحدات المحلية بمركزيّ قنا وفرشوط بالتنسيق مع مديرية الري، والأجهزة الأمنية شنت حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الري، وذلك ضمن حملات المرحلة الثانية من الموجة ١٨.

محافظ قنا - صورة أرشيفية

وأوضح محافظ قنا، أن الحملة نجحت في إزالة ٢٠ حالة تعدى بالمبانى على أملاك الرى منها؛ ١٠ حالات بمركز قنا بإجمالى مساحة ٧٣٠٠ م، و١٠ حالات بمركز فرشوط بإجمالى مساحة ٢٤٩ م، مشددا على ضرورة إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتعديين لضمان عدم عودة التعديات مرة أخرى، والحفاظ على ما تم إسترداده من أراضى الدولة.

وأضاف أن هناك تنسيق مستمر مع كافة الأجهزة المعنية على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام، وكذا جميع الوحدات المحلية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بجميع مراكز المحافظة المختلفة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات اللجنة العليا لإسترداد الأراضى، مشددا على الأجهزة التنفيذية بضرورة الرصد الفورى لأى حالات تعدى جديدة مع إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعديين.

المصرى اليوم

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