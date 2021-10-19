أنشيلوتي: لا أحد يشعر بالإحباط أكثر من هازارد!

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

سيخوض المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي مباراة ريال مدريد مساء الثلاثاء أمام شاختار دونيتسك في دوري أبطال أوروبا بدون خدمات نجمه الدولي البلجيكي إيدن هازارد.

لا يزال اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا غير متاح بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة بلجيكا في نصف النهائي ضد فرنسا في دوري الأمم الأوروبية في وقت سابق من هذا الشهر.

وأكد أنشيلوتي أن هازارد لن يكون متاحًا لمباراة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا ضد شاختار دونيتسك يوم الثلاثاء.

تعاطف المدير الفني مع الحظ البلجيكي المؤسف وصرح بأنه لا يوجد أحد مُحبط أكثر من هازارد في هذه الفترة.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: «هازارد سئم من وجود هذه المشاكل، إنه غير مصاب لكنه يعاني من زيادة في الحمل. لا أحد مُحبط أكثر من هازارد. أعتقد أنه سيكون متاحًا ضد برشلونة أو أوساسونا».

وتسببت الإصابات ومشاكل اللياقة في غياب إيدين هازارد عن الكثير من المباريات مع ناديه ريال مدريد، وهو ما جعل وسائل الإعلام تؤكد إلى اقتراب اللاعب من الرحيل عن سنتياجو برنابيو خلال الفترة القادمة.

وكانت تقارير قد أشارت إلى احتمالية عودة هازارد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز عبر بوابة نيوكاسل يونايتد، وذلك بعدما قام صندوق الاستثمارات السيادي السعودي بشراء النادي خلال الأيام الماضية.