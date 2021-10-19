★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تأكد غياب اللاعب صلاح محسن مهاجم النادي الأهلي عن الملاعب لمدة 4 أسابيع وذلك بعدما خضع لفحوصات طبية في مران اليوم تحت إشراف الجهاز الطبي للمارد الأحمر.

وتعرض صلاح محسن لإصابة في كاحل القدم، وأصبح مهددا بالغياب عن الفريق، خلال الفترة المقبلة، ويحتاج اللاعب فترة قد تصل لـ4 أسابيع، وبذلك لن يشارك في انطلاقة بطولة الدوري الممتاز، التي سيكون من ضمنها مواجهة الزمالك.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع منافسه نادي الزمالك في الخامس من شهر نوفمبر المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة للدوري المصري الممتاز.