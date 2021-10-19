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بيج رامي يصل مطار القاهرة بعد الفوز بمستر أولمبيا 2021

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بيج رامي يصل مطار القاهرة بعد الفوز بمستر أولمبيا 2021 بيج رامي يصل مطار القاهرة بعد الفوز بمستر أولمبيا 2021

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وصل المصري الدولي ممدوح السبيعي الشهير بـ بيج رامي إلى مطار القاهرة منذ قليل، قادمًا من الولايات المتحدة الأمريكية.

وتوج بيج رامي بلقب بطولة مستر أولمبيا 2021، ىللعام الثاني على التوالي بعد تتويجه بها للمرة الأولى في النسخة الماضية مستر أولمبيا 2020.

وأعدت الشركة الراعية، استقبالا خاصا للبطل، بعدما رفع علم في أكبر المحافل العالمية في كمال الأجسام.

وسوف يتجول بيج رامي فور خروجه من المطار، بأوتوبيس مكشوف في شوارع القاهرة.

بيج رامي

ويعد ممدوح السبيعي هو اللاعب السادس عشر الذي يحوز لقب مستر أولمبيا في تاريخها، بالإضافة إلى كونه المصري والإفريقي الوحيد والعربي الثاني، بعد اللبناني سمير بنوت، العربي الأول، الذي حصل على اللقب عام 1983.

وللمشاركة في بطولة مستر أولمبيا السنوية من الأساس، هناك شروط ومتطلبات ليست سهلة، معظمها يتركز على الحصول على بطولات أخرى، ولكن يشارك فيها السبيعي هذا العالم بصفته حامل اللقب للنسخة الماضية.

وتعد مستر أولمبيا للمحترفين البطولة الأبرز في العالم في لعبة كمال الأجسام، وتأسست عام 1965 من قبل ما يعرف بالاتحاد الدولي لكمال الأجسام واللياقة البدنية.

المصرى اليوم

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