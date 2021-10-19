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حملة أمنية بالقليوبية لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين

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حملة أمنية بالقليوبية لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين حملة أمنية بالقليوبية لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين

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قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.. أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ،ضبط (11) قطعة سلاح نارى وأبيض ،ضبط (21) قضية إتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالها (كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة).. بحوزة (24) متهم "لـعدد 5 منهم معلومات جنائية") ،تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى إستمرار الحملات.

المصرى اليوم

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