مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 19-10-2021 والقنوات الناقلة.. لقاءات العمالقة: ليفربول ومان سيتي والريال وسان جيرمان

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يتضمن جدول مباريات اليوم الثلاثاء عددًا من أهم الفرق في بطولة دوري أبطال أوروبا، وأيضًا مباريات دوري أبطال أسيا، وكذلك الدوري الأوروبي.

تقام اليوم عددًا من أهم المباريات في بطولة دوري أبطال أوروبا والذي يتضمن 8 مباريات اليوم، وكذلك دوري أبطال أسيا، وكذلك الدوري الأوروبي.

ويشهد جدول مباريات اليوم الثلاثاء العديد من الفرق الهامة مثل: ليفربول- مان سيتي- ريال مدريد- انتر ميلان- باريس سان جيرمان.

جدول مواعيد مباريات دروي أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

يشهد اليوم لعب 8 مباريات في دوري أبطال أوروبا معظمهم من للفرق الهامة في أوروبا وعلى رأسهم ليفربول وريال مدريد.

مباراة مان سيتي × كلو بروج – الساعة 6.45 مساءً- قناة beIN Sports 1 HD Premium.

مباراة بشتكاش × سبورتنج لشبونة – الساعة 6.45 مساءً- قناة beIN Sports 2 HD Premium.

مباراة باريس سان جيرمان × ليبزيج – الساعة 9 مساءً- قناة beIN Sports 2 HD Premium.

مباراة بوروسيا دورتموند × اياكس امستردام – الساعة 9 مساءً- قناة beIN Sports 2 HD English.

مباراة ليفربول × أتلتيكو مدريد – الساعة 9 مساءً- قناة beIN Sports 1 HD Premium.

مباراة ميلان × بورتو – الساعة 9 مساءً- قناة beIN Sports 1 Extra.

مباراة ريال مدريد × شاختار دونيتسك – الساعة 9 مساءً- قناة beIN Sports 3 HD Premium.

مباراة انتر ميلان × شيريف – الساعة 9 مساءً- قناة beIN Sports 2 Extra.

جدول مواعيد مباريات الدوري الأوروبي

مباراة سيلتك × فرينكفاروزي – الساعة 4.30 عصرا- قناة beIN Sports 2 HD Premium.

مواعيد مباريات دوري أبطال أسيا

مباراة الهلال السعودي × النصر السعودي – الساعة 8 مساءً – قناة SSCC sport 6، SSCC sport 7.

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