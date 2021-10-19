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مدير أعمال موسيماني: «المدرب مستمر مع الأهلي ولا يفكر في الرحيل»

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مدير أعمال موسيماني: «المدرب مستمر مع الأهلي ولا يفكر في الرحيل» مدير أعمال موسيماني: «المدرب مستمر مع الأهلي ولا يفكر في الرحيل»

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رد حازم الحديدي، مدير أعمال الجنوب افريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الأنباء التي ترددت في الساعات الماضية، بشأن رحيله عن الفريق الأحمر.

وقال حازم الحديدي، في تصريحات تليفزيوينة :«لا أساس من الصحة لما تردد في الساعات الماضية، على رحيل موسيماني، من تدريب الأهلي»، مؤكدًا :«موسمياني مستمر مع الأهلي حتى نهاية عقده، ولا يفكر في الرحيل عن القلعة الحمراء».

وأضاف :«تواصلت مع المدرب الجنوب افريقي، اليوم وأكد لي أنه عاد من الأجازة ومتواجد في منزله من السادسة صباحًا، وسيكون متواجدًا في النادي الأهلي، لحضور مؤتمر محمود الخطيب، رئيس القلعة الحمراء».

وأوضح :«موسيماني تعرض لضغط من الجماهير بسبب تذبذب النتائج»، مؤكدًا :«المدير الفني يشعر بضغط كبير على المواقع التواصل الاجتماعي من جمهور الأهلي، لأن الجمهور لا يرضى بالتعادل أو الهزيمة، يريدون المكسب فقط».

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