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أكد البرتغالي جورفان فييرا، المدير الفني الأسبق للزمالك، أن منتخب مصر قدم أداء جيدا خلال مباراتي ليبيا مع مواطنه كارلوس كيروش.

وقال فييرا عبر برنامج البريمو إن كيروش من المدربين أصحاب الخبرات العالية ومن المديرين الفنيين المصنفين على مستوى العالم مشددا على أنه يحتاج الوقت للتأقلم مع المنتخب المصري خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن المنتخب المصري مع الوقت سيتطور مع كيروش وسيكون له شأن كبير فى الفترة القادمة موضحا أن هناك لاعبين جددا فى صفوف الفراعنة ويحتاجون إلى تجانس.