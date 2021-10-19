أخبار عاجلة

تقرير إطفاء الكهرباء يحدد “التأرجح” سبب الانقطاع -
الرئيس المصري يلغي حالة الطوارئ -
ولي العهد في ختام أعمال قمة "مبادرة الشرق الأوسط الأخضر": هناك فرص كبيرة جدًّا لدى دولنا -
الجبيل.. "سابك" تدشن "الشهر الوردي" للتوعية بخطورة سرطان الثدي -
محافظ سوهاج يتفقد تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» في ساقلتة -
«الزراعة»: كرتونة البيض بـ 47 جنيه.. ولدينا اكتفاء من الخضر والفاكهة ونصدر الفائض -
«تطبق خلال أيام».. الصحة تعلن تفاصيل خطوة جديدة بشأن كورونا -
أسوان تستعد لإجراء التدريب العملي المشترك صقر ( 91 ) لمواجهة الطوارئ -
رسميًا.. السيسي يعلن إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد -
الدوري المصري..11 هدفًا في مبارتين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

فييرا يوجه نصيحة لكيروش مع منتخب

Print
فييرا يوجه نصيحة لكيروش مع منتخب مصر فييرا يوجه نصيحة لكيروش مع منتخب

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد البرتغالي جورفان فييرا، المدير الفني الأسبق للزمالك، أن منتخب قدم أداء جيدا خلال مباراتي ليبيا مع مواطنه كارلوس كيروش.

وقال فييرا عبر برنامج البريمو إن كيروش من المدربين أصحاب الخبرات العالية ومن المديرين الفنيين المصنفين على مستوى العالم مشددا على أنه يحتاج الوقت للتأقلم مع المصري خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن المنتخب المصري مع الوقت سيتطور مع كيروش وسيكون له شأن كبير فى الفترة القادمة موضحا أن هناك لاعبين جددا فى صفوف الفراعنة ويحتاجون إلى تجانس.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الرئيس المصري يلغي حالة الطوارئ

الرئيس المصري يلغي حالة الطوارئ

الدوري المصري..11 هدفًا في مبارتين

الدوري المصري..11 هدفًا في مبارتين

بث مباشر فيوتشر (0)-(0) فاركو في الدوري المصري لحظة بلحظة

بث مباشر فيوتشر (0)-(0) فاركو في الدوري المصري لحظة بلحظة

بسبب المخاوف من التضخم .. أسعار الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الإثنين 25 أكتوبر 2021

بسبب المخاوف من التضخم .. أسعار الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الإثنين 25 أكتوبر 2021