أبطال أوروبا (مجموعات / جولة 3): برنامج مباريات الثلاثاء

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تدور اليوم الثلاثاء 19 أكتوبر، الدفعة الأولى من مباريات الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم وفق البرنامج التالي:

كلوب بروج - مانشستر سيتي (س17 و45 دق) بي ان سبور1

بيشكتاش - سبورتينغ لشبونة (س17 و45 دق) بي ان سبور بريميوم2

باريس سان جرمان - لايبزيغ (س20) بي ان سبور بريميوم2

أجاكس أمستردام - بوروسيا دورتموند (س20) بي ان سبور الانقليزية2

أتلتيكو مدريد - ليفربول (س20) بي ان سبور بريميوم1

بورتو - اسي ميلانو (س20) بي ان سبور اكسترا1

شاختار - ريال مدريد (س20) بي ان سبور بريميوم3

انتر ميلانو - شيريف تيراسبول (س20) بي ان سبور اكسترا2

