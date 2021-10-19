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أبطال أوروبا (مجموعات / جولة 3): برنامج مباريات الثلاثاء

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أبطال أوروبا (مجموعات / جولة 3): برنامج مباريات الثلاثاء أبطال أوروبا (مجموعات / جولة 3): برنامج مباريات الثلاثاء

تدور اليوم الثلاثاء 19 أكتوبر، الدفعة الأولى من مباريات الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم وفق البرنامج التالي:

كلوب بروج - مانشستر سيتي (س17 و45 دق) بي ان سبور1
بيشكتاش - سبورتينغ لشبونة (س17 و45 دق) بي ان سبور بريميوم2
باريس سان جرمان - لايبزيغ (س20) بي ان سبور بريميوم2
أجاكس أمستردام - بوروسيا دورتموند (س20) بي ان سبور الانقليزية2
 أتلتيكو مدريد - ليفربول (س20) بي ان سبور بريميوم1
بورتو - اسي ميلانو (س20) بي ان سبور اكسترا1
شاختار - ريال مدريد (س20) بي ان سبور بريميوم3
 انتر ميلانو - شيريف تيراسبول (س20) بي ان سبور اكسترا2
 

كوورة

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