تعرف على جدول رحلات القطارات بين أسوان والقاهرة

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تقوم السكة الحديد بتشغيل ٣٦ رحلة قطار لمحافظات الوجه القبلي مابين مكيفة «اسباني- VIP» وروسي وتحيا مصر ومميز.
قطار 2011 مكيف «أسوان- القاهرة» موعد قيامه الساعة 5.15
قطار 981 مكيف «أسوان- القاهرة»موعد قيامه الساعة 5.30 صباحا.
قطار 981 مكيف «أسوان- القاهرة»موعد قيامه الساعة 5.30 صباحا.
قطار 983 مكيف «أسوان- القاهرة»موعد قيامه الساعة 7.30 صباحا.
قطار 2013 مكيف «أسوان- القاهرة» موعد قيامه الساعة 14.30 ظهرا .
قطار 2007 مكيف «اسوان- القاهرة»موعد قيامه الساعة 15.15 عصرا .
قطار 2015 مكيف «أسوان- القاهرة» موعد قيامه الساعة 16.00 مساء .
قطار 1903 مكيف «أسوان- القاهرة» موعد قيامه الساعة 17.00 مساءا.
قطار 997 مكيف «أسوان- القاهرة» موعد قيامه الساعة 20.45 مساءا.
قطار 989 مكيف «أسوان- القاهرة» موعد قيامه الساعة 23.00 مساءا.
قطار 987 مكيف «الأقصر- القاهرة»موعد قيامه الساعة 4.50 صباحا.
قطار 977 مكيف «الاقصر- القاهرة» موعد قيامه الساعة 19.25 مساء.
قطار 971 مكيف «سوهاج- القاهرة» موعد قيامه الساعة 5.20 صباحا .
قطار 991 مكيف «سوهاج- القاهرة»موعد قيامه الساعة 6.30 صباحا.
قطار 891 مكيف «سوهاج- القاهرة»موعد قيامه الساعة 11.00 ظهرا.
قطار 871 مكيف «أسيوط- القاهرة» موعد قيامه الساعة 3.20 صباحا .
قطار 979 مكيف «أسيوط- القاهرة»موعد قيامه الساعة 15.00 ظهرا.
قطار 81 «أسوان- القاهرة»(روسى) موعد قيامة الساعة 4.30 صباحا .
قطار 1013 «أسوان- القاهرة» (روسى) موعد قيامة الساعة 13.50 ظهرا .
قطار 1015 «أسوان- القاهرة» (روسى) موعد قيامة الساعة 17.30 عصرا .
قطار 187 «أسوان- القاهرة»(روسى) موعد قيامة الساعة 18.30 مساء .
قطار 1011 «أسوان- القاهرة '(روسى) موعد قيامة الساعة 23.20 مساءا .
قطار 833 «أسوان- القاهرة» (روسى) موعد قيامة الساعة 00.10 مساءا .
قطار 975 «الأقصر- القاهرة» (روسى) موعد قيامة الساعة 8.00 صباحا .
قطار 1007 «سوهاج- القاهرة» (روسى) موعد قيامة الساعة 19.35 مساءا .
قطار 973 «أسيوط- القاهرة» (روسى) موعد قيامة الساعة 2.20 ظهرا .
قطار 165 «أسيوط- القاهرة»(روسى) موعد قيامة الساعة 6.00 صباحا .
قطار 1010«أسوان- القاهرة» (روسى) موعد قيامة الساعة 00.05 مساءا