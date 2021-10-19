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اليوم ..محاكمة 3 متهمين سرقوا سيدة بالإكراة في مدينة نصر

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اليوم ..محاكمة 3 متهمين سرقوا سيدة بالإكراة في مدينة نصر اليوم ..محاكمة 3 متهمين سرقوا سيدة بالإكراة في مدينة نصر

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تنظر محكمة جنايات القاهرة ، اليوم الثلاثاء، محاكمة 3 متهمين سرقوا ربة منزل بالإكراه في مدينة نصر .

وكانت النيابة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت إليهم تهمة سرقة ربة منزل بالإكراه، حيث استغلوا سيرها بمفردها بالطريق العام وتربصوا لها، وما إن حان عبورها الطريق حتى قام المتهم الأول بقيادة الدراجة البخارية بسرعة نحوها، وبادر مرافقه بجذب حقيبتها فتمسكت بها حتى وقعت أرضاً، وسحلاها، محدثين إصابتها.

وقال المتهم الثالث في التحقيقات إنه اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثانى في ارتكاب جريمة السرقة، بأن اتفق معهما على تنفيذها وتقسيم متحصلاتها، وساعدهما عليها مع علمه بأمرها، بأن أمدهما بالدراجة البخارية الخاصة به، فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.

المصرى اليوم

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