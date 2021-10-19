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وقعت الغرفة التجارية بشمال سيناء، بروتوكول تعاون مع بنك مصر الإسلامي بالعريش، لمنح قروض للتجار، إذ قام بالتوقيع على البروتوكول كلا من عزيز مطر، رئيس مجلس إدارة الغرفة، وشريف الحلو، مدير البنك.

وأكد عزيز مطر، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بشمال سيناء، أن توقيع البروتوكول جاء في إطار خطة الغرفة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والعمل على إنتعاش حركة الاسواق والتجارة بشمال سيناء.

وأضاف مطر، أن البروتوكول يقضي بقيام بنك مصر الاسلامى بمنح قروض ميسره للتجار بفائدة تصل إلى أقل من ٥%، وبمبالغ تبدأ من من ١٠٠ ألف جنية وحتى مليون جنيه.