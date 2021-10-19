مياه أسيوط: ٢٢٨ مليون جنيه خطة إحلال وتجديد محطات مياه الشرب

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قال اللواء مهندس، هشام درة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، إنه تم تخصيص ٢٢٨ مليون جنيه لعمليات الإحلال والتجديد والتي تأتى في إطار خطة الإحلال والتجديد الذي تقوم بها الشركة والتى تستهدف توفير كوب مياه نظيف طبقا للمعايير القياسية لجودة مياه الشرب ولتوفير كميات المياه المناسبة للمواطنين.

وأضاف أن ذلك يأتي في إطار الخطة الشاملة للدولة لتحقيق التنمية المستدامة بالصعيد والنهوض بالمشروعات التنموية ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وخطة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأوضح أن الشركة انتهت من حصر المناطق التي بها توسعات والمناطق الواجب تعزيزها من خدمات مياه الشرب والصرف الصحى والتي تتمثل في الامتدادات العمرانية المستجدة وخطوط المياه أو الصرف الصحى تحتاج إلى تدعيمات أو احلال خطوط متهالكة.

وتابع «درة»، أن الخطة السنوية للإحلال والتجديد تضمنت أيضا تحديث وتدعيم الأسطول الميكانيكى بعدد 14 معدة منها: (حفار- سيارات شفط الرواسب الكبيرة لزوم أعمال تطهير وتعقيم غرف ومطابق الصرف الصحى- سيارات مدمج ونافورى وكباش).

وذكر أنه تم إدراج ١١ مشروعًا لإحلال وتجديد محطات مياه شرب وصرف صحي وذلك ضمن خطة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالوادي الجديد للعام المالي ٢٠٢١ /٢٠٢٢ بتكلفة ١١٤ مليون جنية وتشمل إحلال وتجديد محطات تنقية مياه الشرب بقري مراكز الخارجة والداخلة وباريس وبلاط، وحفر 5 آبار مياه شرب بذات المراكز، بالإضافة إلى إحلال وتجديد شبكات صرف صحي على مستوى المحافظة.

وأكد أن خطة الإحلال والتجديد تهدف لتحقيق تغطية متكاملة لخدمات المياه والصرف الصحى على مستوى المحافظة، مشدداً على نهو الأعمال في موعدها طبقا للجدول الزمنى المحدد لها وذلك للارتقاء بالخدمة المقدمة للمواطنين.