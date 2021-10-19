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النفط ترتفع.. وبرنت عند 84.69 دولارًا للبرميل

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أسعار النفط ترتفع.. وبرنت عند 84.69 دولارًا للبرميل النفط ترتفع.. وبرنت عند 84.69 دولارًا للبرميل
زادت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم نوفمبر 0.6%

أسعار النفط ترتفع.. وبرنت عند 84.69 دولارًا للبرميل

ارتفعت النفط خلال تعاملات الثلاثاء، وسط متابعة آخر مستجدات الطلب العالمي على الخام؛ وذلك بعدما أظهرت البيانات تباطؤ نمو الصين خلال الربع الثالث من العام الجاري.

كما كشفت البيانات تراجع الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة لأدنى مستوى منذ سبعة أشهر في سبتمبر، مع تداعيات إعصار "إيدا" وأزمة الرقائق العالمية.

وفي سياق منفصل، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض "جين بساكي" أن الولايات المتحدة تواصل الضغط على أعضاء "أوبك" بشأن مسألة المعروض من النفط.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم ديسمبر بنحو 0.4% إلى 84.69 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما زادت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم نوفمبر بنسبة 0.6% عند 82.89 دولارًا للبرميل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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