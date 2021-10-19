حملات للنظافة وصيانة كشافات الإنارة في مدن كفر الشيخ

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واصلت الوحدة المحلية لقرى مركز ومدينة بيلا أعمال حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة وتمهيد وتسوية الطرق بالتوازي مع حملات صيانة أعمدة الإنارة والكشافات بالطرق المؤدية للقرى، كذلك أعمال مراجعة سلامة أعمدة الإنارة بالمدينة، وذلك في إطار توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

ووجه رئيس مركز ومدينة بيلا جمال ساطور، بتكثيف حملات النظافة والإنارة وذلك على مدار اليوم من خلال ورديات صباحية ومسائية بشوارع وأحياء المدينة والقري، للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

ونفذت مدينة بيلا، بإشراف محمد أمير ضبعون، نائب رئيس المدينة، حملات نظافة مكبرة تم خلالها رفع المخلفات والقمامة والأتربة والتراكمات من الشوارع والأحياء، ونقلها للمقلب العمومي بالمدينة، كما قامت الحملات بأعمال إصلاح وصيانة أعمدة الإنارة والكشافات بشوارع «الصياد والحلو بحي أبودشيش وزاوية حماد وحي أبورخا».

ونظمت الوحدات المحلية لقري مركز بيلا، بإشراف ميداني لرؤساء القري، حملات نظافة ورفع كافة تراكمات القمامة والمخلفات من الشوارع، باستخدام معدات الوحدات المحلية، فضلا عن متابعة مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين بالمنشآت الحكومية، بجانب تسوية وتمهيد الطريق المؤدي إلى مدرسة الكشاكوة الإعدادية التابعة للوحدة المحلية لقرية الكوم الطويل، للتيسير على الطلاب للوصول إلى المدرسة خاصة مع اقتراب فصل الشتاء، بالإضافة إلى تسوية وتمهيد طريق «بيلا- الجرايدة».

كما قامت الوحدات المحلية بحملات لصيانة أعمدة الإنارة بالتوازي مع حملات النظافة، حيث استكلمت قرية الحوة حملة صيانة أعمدة الإنارة تضمنت تغير القطع التالفة بالكشافات من لمبات أو كوابح بناحية «خاطر» التابعة للوحدة المحلية لقرية الحوة، بالإضافة إلى إصلاح كشافات الإنارة بناحية «كوم الحجنة» التابعة لقرية إبشان، بجانب متابعة رئيس قرية حازق أعمال حملة «معًا نطمئن.. سجل الآن» لتطعيم أهالي القرية بلقاح كورونا والتي شهدت إقبالًا كثيفًا من الأهالي، وسط إجراءات احترازية ووقائية، حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.