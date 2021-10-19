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محمد مرجان: مجلس إدارة الأهلي نجح في إنجاز الكثير من برنامجه الانتخابي

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محمد مرجان: مجلس إدارة الأهلي نجح في إنجاز الكثير من برنامجه الانتخابي محمد مرجان: مجلس إدارة الأهلي نجح في إنجاز الكثير من برنامجه الانتخابي

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قال محمد مرجان، نائب الرئيس التنفيذي لشركة ستادات، إن إدارة الأهلي نجحت في إعادة فريق الكرة للساحة العالمية بالمشاركة في للأندية

وأضاف محمد مرجان، في تصريحات تليفزيونية: «مجلس إدارة الأهلي نجح في إنجاز الكثير من برنامجه الانتخابي».

وتابع: «شرفت بأن أكون جزءا من منظومة الأهلي الإدارية، ويكفي إن إدارة الأهلي أعادت الأهلي للسيطرة والهيمنة على القارة الإفريقية من جديد وذلك بعد غياب 7 سنوات».

وأكمل: «الإدارة الحالية تعرضت لظروف قاسية للغاية، وضغوطات لصناعة توازنات بالرياضة المصرية، من جانب البعض، ولكننا استطعنا أن نحافظ على صدارته المحلية والإفريقية».

وأردف: «من حق محمود الخطيب، الترشح لفترة رئاسة جديدة بالأهلي بعد النجاحات التي حققها في فترة رئاسته الأولى».

وأكد: «أتمنى أن يقوم وباقي الأندية الشعبية من انشاء فروع في باقي محافظات أسوة بما يفعله الأهلي، وشركة ستادات علاقتها جيدة جدا بالقلعة الحمراء».

المصرى اليوم

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