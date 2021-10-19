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"الرويلى" يرأس وفد "الدفاع" المشارك في اجتماع اللجنة الوزارية الكورية

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استعراض التعاون في المجالات العسكرية والدفاعية بما يخدم المصالح المشتركة

رأس رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، أمس، وفد وزارة الدفاع المشارك في اجتماع اللجنة الوزارية الكورية للتعاون الدفاعي بوزارة الدفاع الكورية بجمهورية كوريا الجنوبية، بحضور عضو اللجنة رئيس المؤسسة العامة للصناعات العسكرية المهندس محمد بن حمد الماضي.

كما رأسه من الجانب الكوري نائب وزير الدفاع الوطني بارك جاي مين.

وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات والتعاون بين وزارتي الدفاع في البلدين، وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، خصوصًا في المجالات العسكرية والدفاعية.

وأكد رئيس هيئة الأركان العامة، اعتزازه بالعلاقات الراسخة مع جمهورية كوريا الجنوبية، مشيرًا إلى حرصه على أهمية تنسيق جهود المرحلة المستقبلية لتشهد مزيدًا من التعاون على نحو يلبي المصالح المشتركة للجانبين، مُبيِّنًا تقديره العميق للجهود المبذولة للتعاون العسكري والدفاعي خلال المرحلة المقبلة.

حضر الاجتماع عددٌ من كبار الضباط والمسؤولين في الجانبين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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