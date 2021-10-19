أمطار وانخفاض الحرارة مستمر .. حالة الطقس من اليوم الثلاثاء إلى الأحد 24 أكتوبر

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كشفت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة من اليوم الثلاثاء 19 أكتوبر إلى الأحد 24 أكتوبر 2021، حيث يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلا على كافة الأنحاء.

ويكون الطقس مائل للبرودة في الساعات المتأخرة والصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

ويتوقع سقوط أمطار خفيفة اليوم الثلاثاء على مناطق متفرقة من السواحل الشرقية على فترات متقطعة 20% تقريباً.

وتسود شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر حتى الساعة 7 صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

كما تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة من اليوم الثلاثاء 19 أكتوبر إلى الأحد 24 أكتوبر 2021

- درجات الحرارة الثلاثاء 19 أكتوبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 28 درجة والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 27 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء 31 درجة والصغرى 23، وعلى شمال الصعيد 29 درجة والصغرى 21، وعلى جنوب الصعيد 35 درجة والصغرى 22 درجة.

- درجات الحرارة الأربعاء 20 أكتوبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 28 درجة والصغرى 18، وعلى السواحل الشمالية 26 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء 30 درجة والصغرى 24، وعلى شمال الصعيد 29 درجة والصغرى 19، وعلى جنوب الصعيد 35 درجة والصغرى 22 درجة.

- درجات الحرارة الخميس 21 اكتوبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 27 درجة والصغرى 18، وعلى السواحل الشمالية 26 درجة والصغرى 22، وعلى جنوب سيناء 31 درجة والصغرى 25، وعلى شمال الصعيد 30 درجة والصغرى 21، وعلى جنوب الصعيد 36 درجة والصغرى 25 درجة.

- درجات الحرارة الجمعة 22 أكتوبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 29 درجة والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 26 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء 31 درجة والصغرى 24، وعلى شمال الصعيد 29 درجة والصغرى 21، وعلى جنوب الصعيد 35 درجة والصغرى 24 درجة.

- درجات الحرارة السبت 23 أكتوبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 29 درجة والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 25 درجة والصغرى 19، وعلى جنوب سيناء 32 درجة والصغرى 23، وعلى شمال الصعيد 29 درجة والصغرى 19، وعلى جنوب الصعيد 36 درجة والصغرى 23 درجة.

- درجات الحرارة الأحد 24 أكتوبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 29 درجة والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 26 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء 32 درجة والصغرى 23، وعلى شمال الصعيد 30 درجة والصغرى 19، وعلى جنوب الصعيد 36 درجة والصغرى 22 درجة.