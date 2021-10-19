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المرأة والحفاظ على التراث الأفريقي.. مائدة مستديرة بمؤتمر الموروث الحرفى بشرم الشيخ

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المرأة والحفاظ على التراث الأفريقي.. مائدة مستديرة بمؤتمر الموروث الحرفى بشرم الشيخ المرأة والحفاظ على التراث الأفريقي.. مائدة مستديرة بمؤتمر الموروث الحرفى بشرم الشيخ

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واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، من خلال الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الثالث للقصور المتخصصة «الموروث الفني والحرفي لغة تواصل بين الشعوب الدورة العربية الأفريقية»، والذى تتولى رئاسته د. إيمان البسطويسي، وتتولى أمانته د. منى شعير مدير عام القصور المتخصصة، بقصر ثقافة شرم الشيخ، بفرع ثقافة جنوب سيناء، بإقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة الكاتب محمد نبيل، والذى يقام خلال الفترة من 17 إلى 20 أكتوبر الجاري.

اختتمت فعاليات اليوم الثاني بعقد مائدة مستديرة بعنوان «المرأة والحفاظ على التراث الشعبي الأفريقي» برئاسة د. آمنة عبدالرحمن رئيس نادى المرأة بالجمعية الأفريقية، د. حنان موسي، ومشاركة من أعضاء الجمعية الأفريقية من دول ليبيا، موريتانيا، النيجر، بالإضافة إلى د. دعاء محفوظ من ، الحاجة فاطمة من حلايب وشلاتين، والحاجة عزيزة من سوهاج، تناول بها الحديث عن أشهر الصناعات التقليدية في حلايب وشلاتين، كما تحدث سلطان خليل من ليبيا عن دور المرأة الليبية في الحفاظ على التراث، وتحدث سنوسي موسى من النيجر ريادة المرأة في الحرف مثل السعف والحصير والكليم والأواني وكيف تساهم في تطوير هذه الحرفة والحفاظ عليها، كما أضاف طه من موريتانيا عن دورة المرأة في المساهمة في الحفاظ على التراث في بلاده وكيف أصبحت داعمة للمجتمع بقوة بل أصبحت أساس المجتمع الموريتاني.

المصرى اليوم

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