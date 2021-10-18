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أداء متميز لفتيات فى منافسات بطولتى «الباور» و«السترينس» احتفالاً بانتصارات أكتوبر

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أداء متميز لفتيات مصر فى منافسات بطولتى «الباور» و«السترينس» احتفالاً بانتصارات أكتوبر أداء متميز لفتيات فى منافسات بطولتى «الباور» و«السترينس» احتفالاً بانتصارات أكتوبر

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اختتم الاتحاد المصرى لرياضات الشارع واللياقة التنافسية «ستريت وورك أوت»، فعاليات بطولة «الجائزة الكبرى» بالمركز الأوليمبى بالمعادى، بمشاركة 500 لاعب ولاعبة من كافة المحافظات، في إطار الاحتفالات بانتصارات أكتوبر المجيدة.

وتضمنت البطولة 3 فئات للمنافسة، الأولى بطولة الـ«Power»، وبطولة الـ«Strength»، وبطولة الـ«Free Style» بمشاركة 20 فريقا.

وفى بطولة «الباور» حقق اللاعب ياسر محمد المركز الأول، واللاعب يحيى أحمد المركز الثانى، واللاعب شريف عوض المركز الثالث.

وفى بطولة «القوة» رجال، فئة الوزن الخفيف، حقق اللاعب محمود مرسال المركز الأول، واللاعب أحمد ذكى المركز الثانى، واللاعب أحمد طارق المركز الثالث. وفى فئة الوزن المتوسط رجال، حقق اللاعب شريف عوض المركز الأول، واللاعب ياسر أبوطبيخ المركز الثانى، واللاعب محمد عاطف محمود المركز الثالث.

وفى فئة الوزن الثقيل رجال، حقق اللاعب يحيى أحمد إبراهيم المركز الأول، واللاعب محمد العربى السيد المركز الثانى، واللاعب أمير مصطفى أمين المركز الثالث.

أما في بطولة القوة سيدات، حققت اللاعبة مايا فايق المركز الأول، واللاعبة مريك أسامة السمانى المركز الثانى، واللاعبة مريم نورالدين المركز الثالث.

وقال الكابتن عمر الجبلى، المدير الفنى للاتحاد، إن البطولة فاقت كل التوقعات من حيث عدد اللاعبين المشاركين، ومن حيث التنافس في كل الفئات، وبالتحديد فئة السيدات.

وأضاف «الجبلى»، لـ«المصرى اليوم»: لم نكن نتوقع أن يصل عدد المشاركين في البطولة إلى هذا الرقم الكبير، وذلك بسبب أن تلك هي المرة الأولى التي ينظم فيها الاتحاد بطولة واحدة تضم 3 بطولات وهى: بطولة الـ«Power»، وبطولة الـ«Strength»، وبطولة الـ«Free Style».

وتابع: فئة السيدات كانت هي المفاجأة في البطولة، وذلك لاشتراك عدد كبير جدًا على غير المتوقع، والتى شهدت تنافسًا كبيرًا فيما بينهٌن، وشارك في عملية التحكيم في البطولة 16 حكما من عدد من المحافظات، وذلك عدد المشاركين الكبير.

وأكد الجبلى أنه سيتم تنظيم بطولات أكثر لـ«القوة» لتشجيع عدد أكبر من الشباب على المشاركة، وهو الهدف الأكبر للاتحاد المصرى لرياضات الشارع واللياقة البدنية، وهو نشر ثقافة الممارس بين الشباب.

المصرى اليوم

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