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مهاجم إنجلترا السابق: محمد صلاح «ملك العالم»

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مهاجم إنجلترا السابق: محمد صلاح «ملك العالم» مهاجم إنجلترا السابق: محمد صلاح «ملك العالم»

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أشاد دين أشتون، مهاجم إنجلترا السابق، بمستوى المصرى محمد صلاح، نجم ليفربول، هذا الموسم.

وقال أشتون، في تصريحات أبرزتها «توك سبورت»: «صلاح ليس فقط ملك . إنه ملك العالم. إن من دواعى سرورى أن أكون هنا لمشاهدة هدف مو أمام واتفورد. إن مهاراته بالقدمين رائعة».

وأضاف: «يعتقد اللاعبون أنه سيسدد، لكنه يسحب الكرة للخلف ويُسقط المدافعين، ثم يسدد في الزاوية الأخرى. يا له من لاعب من الفئة الأولى، ويا له من هدف رائع».

وتابع: «اعتقدنا أن هدف صلاح أمام مانشستر سيتى من كوكب آخر، لكن ما أحرزه أمام واتفورد أفضل، كما أن تمريرته الحاسمة في المباراة لمانى لم تكن سيئة أيضًا».

وواصل مهاجم إنجلترا السابق: «تمريرة محمد صلاح لساديو مانى رائعة. إنك تتحدث عن سهولة وكأنك تمرر السكين في الزبدة، لكن في المباراة لم تكن هناك زبدة».

وأتم: «يا لها من تمريرة من صلاح. لقد اخترقت دفاع واتفورد، ومو نفذها بشكل لا يصدق! كان على مانى فقط أن ينزلق لوضع الكرة في المرمى، حيث إن التمريرة كانت جيدة جدًا، وهذا يعنى أن ساديو كان لديه بعض الوقت ليقرر ما يريد القيام به».

المصرى اليوم

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