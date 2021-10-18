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وجه الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، الشكر لمؤسسة الأهرام لدعوته للمؤتمر السنوي الثاني حول توطين صناعة الأدوية، وجعله رئيسا للمؤتمر في نسخته الثانية.

وقال المتيني خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن توطين صناعة الدواء موجودة في مصر منذ عهد طلعت حرب.

وأضاف الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، أن صناعة الدواء في مصر شهدت طفرة في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، ولكن ما يتم الحديث عنه هو تطوير الأدوية الحديثة واللقاحات، معلقا «الطب في طريقه إلى آفاق أخرى».

وأردف خلال لقائه على قناة صدى البلد، أن مصر تصدر أدوية بربع مليار دولار، وطموحها أعلى من هذا الرقم بكثير، موضحًا أن كليات الطب والصيدلة في مصر من أفضل 200 كلية على مستوى العالم .

وأكد الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، أن الهند والصين هم أكبر مصدران للمواد الخام للأدوية، وقد تأثرا خلال أزمة كورونا لا سيما الهند، وهو ما حذا بمصر للتفكير في توفير المواد الخام اللازمة لصناعة الأدوية.

وأوضح أن مدينة الدواء ستكون معنية بتصنيع المواد الخام بعد وقت ليس بعيد، لافتا إلى أن أولويات مصر إنتاج أدوية الأورام وسرطان الثدي لأنه الأكثر انتشار عالميا.