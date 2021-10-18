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مقتل 3 سودانيين بطلقات نارية خلال مظاهرات رافضة لاستيلاء الجيش على السلطة
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الاثنين 25 أكتوبر 2021 07:52 مساءً
أمانة الرياض تطرح 62 وظيفة شاغرة لخريجي "الثانوية"
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الاثنين 25 أكتوبر 2021 07:52 مساءً
لجنة الانضباط والأخلاق تفرض غرامة مالية على لاعب الاتحاد و"الطائي".. تعرَّف على السبب
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الاثنين 25 أكتوبر 2021 07:52 مساءً
ولي العهد يلتقي نائب رئيس مجلس الوزراء الروسي
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الاثنين 25 أكتوبر 2021 07:52 مساءً
الزراعة تطمئن المصريين على أسعار الخضراوات والدواجن في الأسواق
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الاثنين 25 أكتوبر 2021 07:45 مساءً
ارتفاع كبير فى أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين 25-10-2021
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الاثنين 25 أكتوبر 2021 07:45 مساءً
«الري»: الانتهاء من استخدام الطاقة الشمسية لتشغيل الآبار الجوفية خلال عامين
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الاثنين 25 أكتوبر 2021 07:45 مساءً
وزير الزراعة: مصر تعاني من ندرة المياه بسبب ثبات حصة مصر من مياه النيل
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الاثنين 25 أكتوبر 2021 07:45 مساءً
ريهام عبد الحكيم: لهذا السبب قبلت المشاركة في حفلات «صوت السينما»
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الاثنين 25 أكتوبر 2021 07:44 مساءً
مدحت صالح يكشف تفاصيل حفل «صوت السينما» : البرنامج يتضمن 25 أغنية
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الاثنين 25 أكتوبر 2021 07:44 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
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cnn arabic
من خلال تغيير نظامك الغذائي.. إليك 5 طرق لمساعدة الكوكب في أزمة المناخ
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cnn arabic
الاثنين 18 أكتوبر 2021 10:41 مساءً
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