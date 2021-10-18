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تحديد 3 مصادر للتلوث في جرش وعجلون

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تحديد 3 مصادر للتلوث في جرش وعجلون تحديد 3 مصادر للتلوث في جرش وعجلون

جي بي سي نيوز :- أعلنت وزارة الصحة، الاثنين، أنّه تم تحديد ثلاثة مصادر للتلوث في قرية جبة بمحافظة جرش من خلال فحوصات المياه المتخصصة التي أجرتها مديرية صحة البيئة في الوزارة والمأخوذة من مصادر المياه القريبة للقرية (سيل الزرقاء) وأحد المسابح الخاصة في المنطقة، بالإضافة إلى أحد خزانات المياه في إحدى مدارس القرية.

وأوضحت الوزارة في بيان، أنها أغلقت هذه المصادر، وقررت الاستمرار في أخذ العينات من المصادر المحتملة للعدوى بالمحافظة وإجراء الفحوصات اللازمة لاستكشاف أي مصادر عدوى أخرى بالتعاون مع شركاء الوزارة الاستراتيجيين في هذا المجال.

كما أوضحت أن نتائج الفحوصات الأولية التي تم إجراؤها للعينات المائية، والتي تم أخذها من بلدة خربة الوهادنة في عجلون أثبتت وجود تلوث في بعض محطات تحلية المياه الخاصة في البلدة والتي تم إغلاقها مسبقا كإجراء احترازي.

بترا

جي بي سي نيوز

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