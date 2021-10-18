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مي كساب تكشف آخر تطورات حالتها الصحية بعد إصابته بـ«كورونا»

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مي كساب تكشف آخر تطورات حالتها الصحية بعد إصابته بـ«كورونا» مي كساب تكشف آخر تطورات حالتها الصحية بعد إصابته بـ«كورونا»

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كشفت الفنانة مي كساب آخر تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا.

وكتبت تدوينة عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات القصيرة «تويتر»، قائلة: «اليوم الثامن في العزل بس ألف حمد وشكر ليك يا رب على نعمك وفضلك وعوضك».

وأضافت :«شكرًا لكل حد سأل عني وكتب لي كلمة حلوة شكرًا لكل حد دعا لي دعوة من قلبه شكرًا لجوزي وأولادي الجدعان الصغيرين اللي مستحملين مشاعر وحب بس من البلكونة».

واختمتت :«شكرًا لأهلي كلهم وأصحابي الجدعان اللي فعلًا عوض كبير من رب العالمين».

يذكر أن مي كساب شاركت أخيرًا في مسلسل «زي القمر» ضمن حكاية جديدة من حكايات بعنوان «عقبال عوضك».

المصرى اليوم

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