مي كساب تكشف آخر تطورات حالتها الصحية بعد إصابته بـ«كورونا»

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كشفت الفنانة مي كساب آخر تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا.

وكتبت تدوينة عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات القصيرة «تويتر»، قائلة: «اليوم الثامن في العزل بس ألف حمد وشكر ليك يا رب على نعمك وفضلك وعوضك».

وأضافت :«شكرًا لكل حد سأل عني وكتب لي كلمة حلوة شكرًا لكل حد دعا لي دعوة من قلبه شكرًا لجوزي وأولادي الجدعان الصغيرين اللي مستحملين مشاعر وحب بس من البلكونة».

واختمتت :«شكرًا لأهلي كلهم وأصحابي الجدعان اللي فعلًا عوض كبير من رب العالمين».

يذكر أن مي كساب شاركت أخيرًا في مسلسل «زي القمر» ضمن حكاية جديدة من حكايات بعنوان «عقبال عوضك».